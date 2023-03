Luisa Manini, un’assisana all’Eredità nella serata della super-vittoria

Nel giorno in cui il campione del gioco, Giacomo Candoni, sbanca la Ghigliottina, c'è anche tempo per un saluto di Flavio Insinna ad Assisi

Non si ferma la parata di assisani in tv, con annessi saluti e citazioni per la città serafica. Pochi giorni prima dell’imprenditrice Giovanna Sensi, l’avvocato Luisa Manini, originaria di Tordandrea, il 24 marzo 2023 aveva partecipato al gioco condotto da Flavio Insinna nel pre-serale di Rai 1.

Eliminata dall’altra concorrente Noemi, la signora Luisa Manini non ha comunque mancato di conquistare le simpatie del conduttore, che dopo l’eliminazione l’ha pregata di salutargli Assisi, “una città meravigliosa”. La puntata in cui è apparsa la professionista di Assisi è anche quella dove Giacomo Candoni, giovane concorrente originario di vicenza, ha sbancato il gioco. Il giovane infatti, dopo aver affrontato il “Triello” e battuto lo sfidante Pierluigi alle “Stoccate finali”, ha indovinato la famigerata “Ghigliottina” con un montepremi di 160mila euro. Un solo errore durante la scelta delle parole lo ha fatto dimezzare ad 80mila euro: quindi, con grande maestria, il 20enne vicentino è riuscito ad indovinare la parola che univa “Pedale – Bel – Sicuro – Maestro – Soliti Ignoti“, ovvero “colpo”. E per lui è stato un vero “colpo”: così si è portato a casa il premio da 80mila euro in gettoni d’oro.

