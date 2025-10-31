Meteo Assisi 31 ottobre – 2 novembre 2025: sole e nuvole, peggioramento domenica

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 31 ottobre – 2 novembre 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Ben ritrovati ai nostri lettori, questo Ottobre lo ricorderemo per le poche precipitazioni esclusivamente concentrate negli ultimi 10 giorni del mese e le temperature per 3-4 oltre il normale. Fa molto più caldo del normale soprattutto in questa ultima settimana ed è evidente dalle temperature molto miti e tipiche di Maggio.

Con il fine settimana in corso e il “ponte breve di Ognissanti” entriamo nel mese di Novembre, il mese tradizionalmente votato alla pioggia e al primo freddo, vedremo come sarà passo passo, tuttavia almeno sul profilo termico ci auguriamo di ritornare a temperature più consone al periodo che stiamo vivendo. Vediamo però ora come sempre andando per gradi il tempo che dovremo aspettarci per il fine settimana in arrivo, con il meteo Assisi 31 ottobre – 2 novembre 2025:

oggi venerdì e domani sabato: giornate in prevalenza soleggiate con passaggi nuvolosi brevi e in via di diradamento da metà mattina del venerdì in avanti. Possibili banchi di nebbia nella notte tra oggi e domani mattina, seguono schiarite soleggiate sabato in giornata. Umidità nei bassi strati e temperature molto più calde del normale. Venti deboli variabili

domenica infine: giornata che parte bene in mattinata segue peggioramento verso sera e arrivo di piogge un pò su tutta la regione in un contesto sempre mite e primaverile. Ventilazione moderata da sud. NB le piogge indicate in mappa si riferiscono alla fase conclusiva della giornata.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà un abbassamento delle temperature minime della notte per effetto del rasserenamento e massime intorno 17-19 gradi sempre più calde del normale

Buon fine settimana e buona festa di Ognissanti a tutti!

