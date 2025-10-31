Baracconi 2025 a Perugia, c’è la proroga: in città fino al 16 novembre

Mentre è tutto pronto per la grande Festa di Halloween in programma venerdì 31 ottobre, arriva la proroga del Comune di Perugia che conferma la presenza del Luna Park in città fino a domenica 16 novembre. E ai Baracconi 2025 a Perugia saranno tanti gli eventi di accompagnamento al gran finale. In primis la Festa del Bambino ai Baracconi a Perugia – al 102º anno in città: dall’11 al 13 novembre, dalle 15 alle 20, il luna park darà vita a tre pomeriggi di puro divertimento, con attività a misura di bambino, giochi, premi e momenti di festa, oltre alla grande novità dei dinosauri animatronici: sarà un’occasione imperdibile per le famiglie, che potranno trascorrere del tempo insieme in un contesto perfetto per creare ricordi indimenticabili. Per la Festa del Bambino saranno distribuiti anche biglietti nelle scuole perugine. La Festa del Bambino sarà preceduta da una messa, in programma il 5 novembre alle 10 a Pian di Massiano, presso l’autoscontro Dancelli, mentre il 6 novembre il luna park aprirà gratuitamente le sue porte, dalle 9.30 alle 12.30, ai ragazzi disabili.

I Baracconi 2025 a Perugia quest’anno presentano oltre 130 attrazioni tra giostre tradizionali come la ruota panoramica, il bruco mela, il tagadà, l’autoscontro e la novità di quest’anno, il Joker Jump, giostra adrenalinica che aggiunge un tocco di modernità all’offerta del parco. Accanto alle giostre, numerosi stand gastronomici e bancarelle offrono dolci e specialità di stagione tra cui croccante, castagne, crepes e zucchero filato, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e tradizione. I Baracconi resteranno aperti tutti i giorni fino a tarda sera con apertura anche la domenica mattina dalle ore 10, fino a domenica 16 novembre. L’area è facilmente raggiungibile anche tramite Minimetrò, soluzione comoda per i visitatori che scelgono mezzi pubblici.

