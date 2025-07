Meteo Assisi 4-6 luglio 2025: instabilità e rischio rovesci

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 4-6 luglio 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e buon venerdì a tutti, dopo aver chiuso un Giugno storico sul nostro territorio con il record di 0mm di pioggia in tutte le stazioni meteo regionali, questo mese di Luglio, lo stiamo vedendo in questi ultimi giorni sta mostrando una maggiore “vivacità” con instabilità pomeridiana che localmente e non in modo democratico va a generare temporali di calore anche forti e con annesse grandinate. Tutto ciò è “figlio” dell’indebolimento dell’anticiclone africano che sta subendo le prime crepe.

Nel corso del weekend in arrivo sarà la giornata di Sabato quella che al momento sembra essere quella più instabile(sempre di pomeriggio, tengo a sottolineare) con rischio diffuso di rovesci temporaleschi. Le Giornate di oggi venerdì e domenica invece mostreranno un lato più stabile con una giornata di domenica, va detto, che farà da apripista ad una prossima settimana interamente votata a temperature e un clima decisamente più piacevole e vicino ai valori normali di Luglio talvolta anche 1-2 gradi al di sotto.

Vediamo però ora le previsioni per questo fine settimana nel dettaglio per il meteo Assisi 4-6 luglio 2025:

oggi venerdì: giornata ampiamente soleggiata con sviluppo di sporadici e isolati temporali in forma limitatissima e irrisoria. Caldo intenso. ventilazione debole occidentale

Domani sabato : la giornata parte bene al mattino con tanto sole e caldo, nel pomeriggio sviluppo ampio di rovesci temporaleschi diffusi a gran parte del territorio. Migliora in serata. Ventilazione in rotazione da maestrale e clima piacevole dalla serata!

Domenica infine: Giornata bella e soleggiata. Dalla serata peggioramento che si estenderà fino alla giornata di lunedì poi con annesso netto calo termico!!

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà come anticipato lunedì una giornata instabile e piovosa a tratti, martedì e mercoledì giornate spettacolari climaticamente con temperature finalmente normali!!

Un piacevole e sereno weekend a tutti dalla nostra redazione di Assisi News!

Foto di Samuel Regan-Asante | Unsplash

© Riproduzione riservata