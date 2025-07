Riapre il piano di superficie del parcheggio Matteotti: 60 posti riservati ai residenti, 48 ad altri utenti

Riapre al pubblico il piano in superficie del parcheggio Matteotti ad Assisi, dopo l’incendio che il 2 maggio scorso ha colpito e reso inagibile l’intera struttura e sul quale nei giorni scorsi la minoranza aveva chiesto certezze. A seguito delle verifiche tecniche effettuate, è emersa infatti la possibilità di rendere fruibile la parte scoperta dello stesso, mentre restano ancora inutilizzabili i due piani sotterranei, dove sono necessari lavori di recupero. I posti a disposizione sono 108 e saranno fruibili da lunedì 7 luglio 2025. La Giunta comunale di Assisi ha stabilito che 60 di questi saranno riservati ad abbonati residenti nel centro storico della città, titolari di autorizzazione per la circolazione e la sosta all’interno della ZTL. Tale cifra comprende il numero complessivo di abbonamenti rilasciati alla categoria dei residenti da Saba Italia, concessionaria del parcheggio. (Continua dopo il video – link diretto)

I restanti 48 posti auto verranno destinati ad altri utenti, con il pagamento della tariffa oraria normalmente prevista. Tali misure sono state condivise con il soggetto gestore e sono transitorie, con validità sino alla riapertura completa della struttura. “A due mesi dall’incendio – sottolinea in una nota la Giunta comunale di Assisi – si tratta di una prima risposta importante per cittadini e turisti, mentre lavoriamo per recuperare altri posti auto, in prossimità del Matteotti, utili a limitare al massimo i disagi causati dalla chiusura improvvisa e forzata del parcheggio. Non è stato possibile accelerare ulteriormente i tempi, dettati dalla necessità di effettuare perizie tecniche approfondite, utili a stabilire la fruibilità in sicurezza dell’area in superficie, considerando che i due piani inferiori sono inagibili. Proseguono, inoltre, tutte le misure già adottate per agevolare l’accesso al centro storico parcheggiando nella parte bassa della città e gli interventi necessari a favorire il percorso di ripristino dei due piani sotterranei, per restituire quanto prima ai cittadini un’area di sosta strategica”.

Confcommercio Assisi “esprime grande soddisfazione per la riapertura del parcheggio di Piazza Matteotti, cruciale per la vitalità economica e turistica della città. Il parcheggio era stato chiuso lo scorso 3 maggio in seguito ad un vasto incendio che aveva danneggiato la sua sezione sotterranea. La riapertura, sebbene limitata al solo "livello strada", rappresenta un passo importante verso la piena normalizzazione nella fruizione del parcheggio a vantaggio sia di residenti che visitatori, tanto più in un momento fondamentale della stagione turistica. È importante ricordare che, per questa fase, la scontistica associata all’Assisi Welcome Card non sarà applicabile a questo specifico parcheggio. Confcommercio Assisi – conclude la nota – continuerà a lavorare a stretto contatto con le autorità locali per monitorare la situazione e auspica una completa riattivazione di tutte le funzionalità del parcheggio nel più breve tempo possibile”.

