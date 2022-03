Meteo Assisi 4-6 marzo 2022: ancora freddo, di nuovo neve ad alta quota

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 4-6 marzo 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari affezionati lettori, con l’arrivo del mese di marzo molti di noi, me compreso, si aspetterebbero un clima più dolce e temperature anche gradevoli almeno in pieno giorno tuttavia ancora una volta mi trovo costretto a parlare di anomalie. Ebbene si il clima che avremo da qui ad una settimana almeno, nulla lascia intravvedere se non l’arrivo di un inverno in zona cesarini, una stagione finora vista solo in “apparenza” e che ora invece farà la voce grossa, con freddo e temperature che resteranno sotto i valori normali del periodo con costanti anomalie negative per più giorni.

Fine settimana decisamente freddo ed in parte anche nevoso sui rilievi orientali della nostra Umbria con temporanei sconfinamenti di qualche fiocco anche più ad ovest. Non escluse sorprese dell’ultimo minuto!! Ecco le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 4-6 marzo 2022, con uno sguardo come sempre attento all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata fredda e decisamente nuvolosa con arrivo di precipitazioni su tutta la regione (senza accumuli importanti) grosso modo tra le ore centrali del giorno e del primo pomeriggio, cessazione dei fenomeni e maggiori aperture verso sera. Rovesci di neve attorno 800-900 metri. Ventilazione moderata nord-orientale e qualità dell’aria splendida!

Sabato: giornata nella quali si alterneranno spazi soleggiati a momenti nuvolosi su aree centro-occidentali con fiocchi di neve possibili oltre 400-500 m e con possibili sorprese anche a quote più basse di impossibile inquadramento ad ora. Più chiuso ad est con nevicate più continue Ventilazione sempre molto fredda da nord-est di intensità moderata. (N.B. Attenzione previsione ad alto rischio di variazioni dell’ultimo minuto da prendere con le pinze, possibili sorprese).

Domenica: giornata tra sole e nubi con occasionali rovesci di neve fino a quote molto basse o addirittura ai limiti della pianura nei rovesci più intensi. Freddo intenso accentuato dalla presenza dei venti! (N.B. Possibili sorprese bianche difficili da inquadrare ad oggi). Più chiuso ad est poi via via che ci si muove verso ovest si fanno largo schiarite a tratti.

Concludo con un breve accenno sul tempo per l’inizio della prossima settimana che vedrà una prosecuzione del clima freddo e anomalo tuttavia in un contesto più asciutto. A tutti voi un caro saluto da parte mia e della redazione di Assisi News!

Foto in evidenza: Redazione Assisi News

© Riproduzione riservata