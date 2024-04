Meteo Assisi 5-7 aprile 2024: il “4 aprilante” porta il bel tempo, temperature come a giugno

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo weekend 5-7 aprile 2024 ad Assisi, come sempre con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Buongiorno e ben trovati, siamo già ad aprile e ieri era il famoso giorno del “4 aprilante, 40 dì durante” ed è stata una bella e calda giornata di sole (secondo il detto popolare se si avrà questo tipo di tempo in quel giorno preciso poi questo sarà il dominante per tutti e 40 i giorni successivi).

Si è chiuso un marzo a dir poco “caldissimo” terzo mese di fila sopra-media, ma attenzione, aprile potrebbe fare ancora peggio in termini di temperature record, già ne vedremo “un primo assaggio” nel weekend in arrivo con il ritorno dell’ormai compagno di viaggio anticiclone africano che riporterà sabbia e record termici probabilmente fino a metà della prossima settimana.. Ma andiamo per gradi e vediamo intanto il tempo per questo weekend:

Oggi, domani e dopodomani: giornate estive con temperature e clima tipico di giugno, passaggi di nubi blande o velature a tratti ma nulla di altro da segnalare. Temperature massime con picchi possibili di 25-26 gradi (10-12 gradi più calde del normale) in questo frangente.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà un recrudescenza del caldo che arriverà a toccare picchi da record storico intorno 28 gradi (12-14 gradi sopra il normale)… Segue un veloce peggioramento tra mercoledì e giovedì con leggero abbassamento delle temperature ma pur sempre oltre la norma.

Auguriamo a tutti voi che ci seguite con affetto e alle vostre famiglie giornate spensierate, la redazione meteo di Assisi News!

Foto: redazione Assisi News

© Riproduzione riservata