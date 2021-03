Meteo Assisi 5-7 marzo 2021: instabilità e lieve calo delle temperature

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 5-7 marzo 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e ben trovati cari lettori di AssisiNews, continua senza sosta alcuna, da molti giorni una lunga “fase primaverile” che sta dispensando nel nostro territorio temperature molto miti per il periodo, giornate molto gradevoli e fuori stagione che ci stanno regalando momenti unici per passeggiate all’aria aperta davvero molto piacevoli. Nel corso di questo weekend tuttavia qualcosa sta per cambiare, un fronte freddo in discesa dal nord Europa tenderà ad addossarsi sulle alpi nel versante nord e gradualmente tra oggi e inizio prossima settimana farà affluire aria via via più fredda sul nostro territorio che riporterà per qualche giorno le temperature in linea o leggermente sotto ai valori consoni a questo periodo. Non sarà un fronte serio e organizzato ma il suo passaggio porterà dell’instabilità soprattutto nel corso delle ore pomeridiane foriera di piogge e qualche occasionale e breve rovescio.

Novità rilevantissime stanno invece accadendo sull’intera verticale sopra di noi fino alle alte quote (immagine in allegato) il forte raffreddamento (evento denominato in linguaggio tecnico strat-cooling – notare colore blu in mappa) farà sì che, complice l’accelerazione del flusso delle correnti a tutte le quote da ovest verso est, tutto il “bacino del freddo” che si trova al Polo Nord e che si estende fin sul Nord Europa nel corso dei prossimi due mesi rimanga relegato sui medesimi territori mentre da noi in previsione (tranne questa momentanea fase piovosa che ci interesserà a momenti nell’arco dei prossimi 7 giorni) possa concretizzarsi a seguire un lungo periodo ancora una volta mite e scarsamente piovoso con ripetute ondate di calore e alte pressioni che garantiranno grande spazio al sole. In casi come questi lecito attendersi ondate di freddo inevitabilmente tardive anche possibili a metà Maggio e oltre in quanto poi i raggi di sole maggiormente inclinati verso la verticale rispetto al suolo unitamente alla normale evoluzione stagionale indurranno una discesa di quel blocco freddo verso di noi, accentuando i contrasti termici. Speriamo davvero che ciò non accada. Inverno che nel complesso si è visto ben poco e che sembra ora indirizzato verso una inesorabile fine. Tutti gli indicatori meteo-climatici che abbiamo avuto e che lasciavano prefigurare un inverno “potenzialmente storico” si sono rivelati un bluff e certamente questo impone una riflessione su quello che ormai sembra un inarrestabile cambiamento della circolazione a livello globale.

Ma vediamo assieme a voi ora il dettaglio previsionale per il meteo Assisi 5-7 marzo 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata che parte abbastanza soleggiata al mattino, poi sempre più nuvoloso e instabile nel corso delle ore pomeridiane, serali e nel corso della notte sul sabato con rischio alto di piogge o rovesci. Debole la ventilazione di prevalente direzione sud-occidentale nel corso della giornata. Temperature in lieve diminuzione.

Sabato: giornata nella quale si alterneranno momenti soleggiati ad altri più nuvolosi in un contesto spiccatamente variabile. Assenza di precipitazioni. Ventilazione in rotazione dai quadranti nord-orientali in concomitanza dell’ingresso dell’aria più fredda dal nord Europa. Qualità dell’aria in netto miglioramento.

Domenica: giornata complessivamente nuvolosa, con solo brevi spazi di sole e con note d’instabilità relegate soprattutto alle ore pomeridiane e serali. Possibili piovaschi più estese e diffusi nella seconda parte della giornata. Ventilazione debole dai quadranti nord-orientali in prevalenza. Poche o nulle le variazioni termiche. Qualità dell’aria che resta molto buona. (Attenzione Possibili lievi variazioni previsionali per questa giornata).

Concludo come sempre fornendovi una anticipazione sul tempo che farà nella prima parte della nuova settimana, al momento sembra che sia piuttosto grigia e foriera di piogge e rovesci temporaleschi. Da parte mia e di tutta la redazione di AssisiNews, come sempre buono e sereno weekend a tutti voi!