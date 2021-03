Andrea Paris visita ad IdeAttivaMente a Santa Maria degli Angeli

Andrea Paris da IdeAttivaMente a Santa Maria degli Angeli. Il prestigiatore umbro ha fatto visita presso il noto negozio assisiate nella giornata di giovedì 4 marzo. “A volte capita che una giornata da IdeAttivaMente Play Shop diventi magica – scrivono dallo staff del negozio in una nota. Basta trovarsi faccia a faccia con Andrea Paris, mago, illusionista, prestigiatore, mentalista, comico, attore ma soprattutto amico di IdeAttivaMente”.

Per Andrea Paris non è la prima volta da queste parti. L’artista folignate, vincitore del talent show “Tu si que vales” (settima edizione), in rientro da San Remo dove è stato ospite di Casa San Remo, è passato a Santa Maria degli Angeli presso il Play Shop per una gradita visita e per fare scorta di qualche interessante gioco.

Per Paris diverse per avventure televisive, oltre a talia’s Got Talent (nel 2019) una carriera costellata di successi tra palcoscenico e web. Classe 1980, di Foligno, ha partecipato a numerose trasmissioni come I soliti Ignoti Vip. “E’ sempre un piacere vederlo – continua la nota di IdeAttivaMente trasmessa ad AssisiNews e diffusa via social – e un grande onore giocare insieme a lui. Perché ovvio – concludono da IdeAttivaMente – quando passi al Play Shop non puoi fare a meno di intavolare una veloce partita, qualcosa di nuovo da provare c’è praticamente tutti i giorni”.

(IdeAttivaMente è uno degli sponsor sostenitori di AssisiNews)