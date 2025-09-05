Meteo Assisi 5-8 settembre 2025: giornate splendide con clima piacevole

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 5-8 settembre 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria ed eccezionalmente anche di lunedì per i fedeli che verranno ad Assisi dopo la canonizzazione del Beato Carlo Acutis (qui le informazioni generali utili e qui le informazioni sulle modifiche alla viabilità).

Buon venerdì ai nostri cari lettori, dopo una seconda parte di Agosto votata alla pioggia in prevalenza era più che normale aspettarsi una distensione delle alte pressioni su di noi e puntualmente questa situazione si è verificata. Nel corso di questa settimana avete notato siamo passati dalle ultime piogge di martedì al miglioramento delle ultimissime giornate ed ora almeno fino alla metà della prossima settimana, lo vedremo, il sole sarà a farla da padrone e con esso le belle giornate settembrine.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme le previsioni per il meteo Assisi 5-8 settembre 2025:

sia oggi venerdì, che domani sabato che dopodomani domenica: giornate splendide con caldo di giorno su valori lievemente sopramedia intorno 29-30 gradi. Clima piacevole e ventilazione da nord in prevalenza. Proiezione per la giornata di lunedì che vedrà il sole sempre presente ma con maggiori passaggi nuvolosi in un contesto sempre caldo. Ventilazione che ruota da meridione e umidità e temperature in crescita su valori massimi diurni tra 31 e 32 gradi.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà come detto prima una prosecuzione del clima caldo e soleggiato in prevalenza. Eventuali passaggi nuvolosi (come quelli del lunedì avranno carattere temporaneo e non produrranno precipitazioni)

In questo fine settimana vivremo ad Assisi questo momento molto sentito della canonizzazione di Carlo Acutis e il tempo sicuramente sarà, come si suol dire, dalla nostra parte!!! buon weekend a tutti e a presto!

