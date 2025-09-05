Da Bibiano dopo il bar, da mercoledì 10 settembre riapre anche il ristorante-pizzeria (foto)

Pizza cotta sul forno a legna e tante prelibatezze culinarie tutte da gustare: aperto dal mercoledì alla domenica solo a cena (per ora) con doppio turno serale

Dopo la grande ed attesa apertura del Bar Bibiano avvenuta ad aprile sotto la nuova gestione, torna anche il ristorante-pizzeria dello storico locale a San Pietro ad Assisi. Da anni punto di ritrovo di assisani più o meno giovani, lo storico locale torna dunque a regime completo e riapre, ai piani inferiori sotto al bar, anche i locali che ospiteranno il servizio – per ora – a cena. La riapertura ufficiale del ristorante e pizzeria, avverrà mercoledì 10 settembre.

Lo annuncia Elia Ortolani, che con Fabio Capponi e Chiara Martellini gestisce l’attività. Il bar Bibiano, vicino al parcheggio Giovanni Paolo II, in zona San Pietro ovviamente ad Assisi attaccato alle mura del centro storico, è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 7.30 alle 23. Il ristorante-pizzeria sarà invece aperto dal mercoledì alla domenica compresa, solo a cena, con doppio turno, alle 19.15 e alle 21.15.

“Pizza rigorosamente cotta sul forno a legna, e tante prelibatezze culinarie tutte da gustare” – fanno sapere i giovani gestori. Una storia lunga quella del bar-ristorante-pizzeria Bibiano ora sotto la guida di Elia, Fabio e Chiara che ci tengono “a ringraziare ancora una volta la storica proprietaria e gli storici gestori che li hanno preceduti, felicissimi di riaprire anche la parte che ad oggi stava aspettando ancora di tornare all’opera. Insieme al nostro  staff – concludono – daremo il massimo per offrire un ottimo servizio a cittadini e turisti, per ora solo a cena, in futuro vedremo”.

