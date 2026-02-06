Meteo Assisi 6-8 febbraio 2026: weekend in prevalenza bagnato

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 6-8 febbraio 2026, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Ben ritrovati cari lettori di Assisinews! Settimana decisamente “uggiosa” quella che si va chiudendo con questo weekend con molte occasioni piovose e surplus pluviometrico molto marcato un po’ su tutta la regione. Penuria di neve invece anche sulle cime appenniniche più alte che è stata presente solo per brevissimi tratti ed episodica.

Nel corso del fine settimana in arrivo cosa dirvi? Poco o nulla cambierà in questo tram tram di perturbazioni che dall’atlantico ci raggiungeranno come fossero un treno unico con tanti vagoni portando ad un weekend bagnato in prevalenza. Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme il meteo Assisi 6-8 febbraio 2026:

Sia oggi venerdì che domani sabato che dopodomani domenica: giornate prevalentemente nuvolose con diverse occasioni di piogge localmente abbondanti soprattutto sabato. Ventilazione meridionale in prevalenza e clima mite per il periodo. Qualità dell’aria straordinaria e nevicate solo sulle cime più alte dell’appennino a quote troppo elevate. Schiarite soleggiate presenti solo per brevi tratti e poco significative.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una prosecuzione del clima mite e del tempo uggioso ma con qualche schiarita in più! Temperature leggermente più basse. Attesa per metà mese momento nevralgico per l’arrivo del grande gelo e della neve sulla pianura della nostra regione. Vi parlerò di questo però nel prossimo appuntamento con voi.

A tutti un sereno weekend!

