Meteo Assisi 6-8 marzo 2020: tempo marzolino, con domenica soleggiata

Un fine settimana che tenderà via via al miglioramento, sempre domenica sarà ottima la qualità dell’aria

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 6-8 marzo 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti, la parola d’ordine di queste ultime giornate è stata senza dubbio quella di “dinamicità” ebbene si, si sono alternati momenti di sole ad altri con nuvolosità e piogge, il tipo di tempo insomma “marzolino per eccellenza” con delle nevicate tardive che non sono mancate sulle cime più elevate del nostro Appennino. Questa “apparente normalità” è stata il frutto di una lieve diminuzione delle velocità della corrente a getto (quel grande flusso d’aria che è una delle principali responsabili della variabilità del tempo alle nostre latitudini) che tuttavia viaggerà con velocità ancora ad oggi davvero troppo elevata e come potete vedere attraverso l’immagine 1 sotto riportata nel corso della prossima settimana, complice una nuova accelerata di queste correnti, verrà rapidamente ripristinato il clima molto mite e anomalo che abbiamo potuto sperimentare praticamente da inizio anno quasi ininterrottamente.

La stratosfera continua a mostrarci temperature davvero troppo fredde per non dire gelide (immagine 2 sotto) e ciò innescherà per un meccanismo di causa-effetto l’arrivo di alte pressioni e clima mite spinte dall’Atlantico verso di noi dall’irruenza delle correnti in discesa dalla Groenlandia verso il nord-atlantico fin sull’Inghilterra e centro nord Europa.

Ma come sempre vediamo intanto insieme a voi le previsioni del meteo Assisi 6-8 marzo 2020:

Oggi venerdì: giornata da due volti nella quale si alternerà una mattinata davvero bella dopo le piogge della notte precedente con largo spazio al sole. Al pomeriggio invece nuovo temporaneo incremento della nuvolosità con cieli più chiusi e piogge, migliora nuovamente in serata per poi ripeggiorare nel corso della successiva notte sul sabato. Ventilazione di prevalente direzione sud-occidentale e temperature miti per il periodo (N.B. La mappa si riferisce grosso modo a metà giornata quando dal sole del mattino passeremo alla pioggia del pomeriggio).

Sabato: giornata nella quale avremo il transito di molta nuvolosità da nord-est, con buona probabilità anche di precipitazioni qua e la a macchia di leopardo e qualche nevicata sull’Appennino oltre 1000m. Ingresso assieme alla nuvolosità e a tratti precipitazioni anche di ventilazione nord-orientale moderata con clima che diverrà più freddo rispetto al giorno precedente. Coprirsi bene!

Domenica: netto miglioramento del tempo con grande spazio al sole. Passaggio di blanda nuvolosità di bel tempo a tratti ma del tutto innocua. Temperature che resteranno fresche per effetto di quei venti freddi che insisteranno anche se attenuati nel corso di questa giornata. Qualità dell’aria davvero ottimale.

A tutti voi da parte di tutta la redazione di AssisiNews, buon weekend!