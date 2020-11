Meteo Assisi 6-8 novembre 2020: weekend di sole e bel tempo

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 6-8 novembre 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e buon venerdì a tutti i nostri cari lettori, dopo la lunga fase piovosa che ha contraddistinto il mese di ottobre ora, complice quella accelerazione della corrente a getto polare di cui vi parlavo nel precedente intervento, siamo giunti ad una fase quasi inevitabile di “stasi climatica” siamo infatti sotto un campo di alte pressioni ben strutturate a tutte le quote che ci sta regalando e ci regalerà sia per l’intero weekend che per gran parte della prossima settimana belle giornate di sole e clima mite per il periodo di giorno. La nuvolosità medio-alta di questi giorni e l’umidità presente nell’aria tenderanno già da oggi a diminuire in modo evidente grazie all’ingresso di una certa ventilazione nord-orientale più asciutta e pulita.

Vediamo perciò il dettaglio previsionale del meteo Assisi 6-8 novembre 2020, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata con sole che noterete tornerà ad affermarsi in modo sempre più evidente, sarà presente della nuvolosità a tratti ma via via il sole diverrà il principale protagonista della scena. Ingresso di una certa ventilazione nord-orientale debole e tratti moderata. Temperature sostanzialmente stazionarie su valori miti per il periodo soprattutto nei valori massimi diurni.

Domani sabato: giornata ampiamente soleggiata da mattina a sera con solo qualche possibile riduzione di visibilità per foschie o banchi di nebbia nelle prime ore della mattina. Clima mite di giorno un po’ più freddo al mattino per effetto della serenità del cielo che favorirà una maggiore discesa delle temperature minime della notte.

Domenica infine: altra giornata ampiamente soleggiata con solo la possibilità di qualche nube di bel tempo nel corso della giornata ma davvero innocua e che neanche vi ho inserito in mappa, temperature massime sostanzialmente stazionarie su valori tra 17 e 19 gradi. Clima gradevole di giorno. Attenzione alle solite possibili e locali riduzioni di visibilità nel corso delle ore notturne e del primissimo mattino.

Vi anticipo poi per gran parte delle prossima settimana, pare al momento molto probabile, una prosecuzione di questo trend votato alla stabilità, al bel tempo e alle temperature miti soprattutto di giorno. Saluti sinceri a tutti voi da parte mia e di tutta la redazione di AssisiNews! A presto!