Pro Loco Viole, foto storiche per creare un archivio: come partecipare

La Pro Loco Viole punta ad arricchire l’archivio fotografico storico del paese. “Vogliamo creare un archivio storico fotografico delle Viole, per cominciare a mettere insieme le tessere della storia del nostro paese”, dicono dall’associazione.

Nella nota diffusa via social che invita tutti a partecipare all’iniziativa si legge: “Cerchiamo vecchie cartoline, foto, rappresentazioni del territorio del nostro paese. Promettiamo di condividerle. Vorremmo poter venire a trovarvi, casa per casa, per guardare insieme a voi negli album di famiglia, come in altre occasioni abbiamo fatto, ma i tempi ce lo impediscono”, dicono dalla Pro Loco Viole.

Un’iniziativa che ha a cuore il piccolo paese alle porte di Assisi e gli abitanti che lo vivono ogni giorno: “Vi chiediamo pertanto di aiutarci – continua ancora la nota – riguardando i vostri vecchi album e controllando se, per caso, ci siano vecchie fotografie”. L’associazione preferisce foto relative al paesaggio, a eventi o riti tenuti nella nostra frazione, o anche a momenti di vita quotidiano. Ovviamente, foto che abbiano sullo sfondo luoghi riconoscibili del nostro territorio”.

Le foto, storiche, potranno essere inviate via mail: “Magari scoprirete che avete dei documenti storici in soffitta e non lo sapevate. Inviateci – concludono dalla Prolo Loco Viole, frazione alle porte di Assisi – il vostro pezzetto di Storia all’indirizzo: [email protected] Grazie, di cuore”.

(La Pro Loco Viole è fra gli sponsor sostenitori di AssisiNews)