Meteo Assisi 7-9 agosto 2020: tornano sole e bel tempo, temperature in aumento

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 7-9 agosto 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori ovunque voi siate, dopo una prima parte di questa settimana decisamente gradevole e a tratti persino nuvolosa e temporalesca, che ha messo definitivamente la parola fine ad una fase di caldo molto fastidioso ed umido che abbiamo vissuto tra il 28 Luglio e il 2 Agosto, ecco una notizia che sicuramente farà piacere a molti di voi, per l’intero weekend che ci apprestiamo a vivere il tempo ci regalerà bellissimi momenti di sole, con caldo sicuramente in crescita, ma grazie al fatto che avremo un costante afflusso di venti nord-orientali, questo caldo rimarrà asciutto e almeno per il momento l’umidità nei bassi strati e nelle pianure resterà bassa.

Ma ecco le previsioni nel dettaglio, per il Meteo Assisi 7-9 agosto 2020, con uno sguardo attento anche all’Umbria:



Oggi venerdì: giornata splendida da mattina a sera con solo qualche nube di bel tempo a tratti, ma davvero nulla di altro da segnalare. Temperature massime in crescita fin su valori tra 30 e 31 gradi normali per il periodo senza eccessi. Ventilazione moderata nord-orientale.

Domani sabato: giornata di sole pieno, temperature in ulteriore lieve aumento su valori tra 31 e 33 gradi. Sempre ventoso e asciutto il clima.

Domenica: sole sempre assoluto protagonista della scena con temperature massime in ulteriore crescita fin verso i 33-34 gradi. Il caldo comincerà a farsi sentire in modo più evidente, ma resterà di tipo asciutto, ventilazione da nord-est tra debole e a tratti moderata.

Saluto e ringrazio tutti voi per seguirci sempre con affetto e da parte mia e di tutta la redazione buono e sereno weekend a tutti voi cari lettori! Vi aspetto il giorno 13 Agosto poi per lo speciale “previsioni del ponte di Ferragosto”.