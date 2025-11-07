Meteo Assisi 7 – 9 novembre 2025, ancora un fine settimana senza pioggia

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi Assisi 7 – 9 novembre 2025 , come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori, giornate anomale finora in questo novembre con assenza totale di precipitazioni nel mese più piovoso dell’anno. Nel weekend in arrivo nulla cambierà, ci sarà sempre maggiore presenza di nuvolosità tra sabato e domenica ma assenza ancora di pioggia. Temperature sempre oltre il normale. E dopo il Meteo Assisi 7 – 9 novembre 2025 in versione flash, breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà un graduale cambiamento con arrivo di qualche pioggia tra martedì e mercoledì..buon weekend a tutti dalla nostra redazione.

Foto di abhi shek | via Unsplash

