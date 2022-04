Meteo Assisi 8-10 aprile 2022, dal nuvoloso al sole per il tempo che inizia via via a migliorare

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 8-10 aprile 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti i nostri cari lettori, grande recupero del deficit pluviometrico accumulato nel corso dei primi 3 mesi dell’anno con le piogge abbondanti della scorsa settimana e di mercoledì, ci stiamo ora avvicinando ai valori normali che si dovrebbero avere in questo momento dell’anno, la natura anche questa volta ha compiuto “il miracolo” i nostri campi sono diventati belli verdi e ora si preparano a sbocciare fiori di mille colori. Nel corso del weekend in arrivo che sarà dal doppio volto sarà il sole a prevalere tuttavia ci saranno dei passaggi nuvolosi intermittenti più accentuati Sabato (giornata nella quale a macchia di leopardo, pioverà a tratti) , domenica ritorna il cielo sereno e il sole pieno in un contesto fresco e ventoso!

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme le previsioni Meteo Assisi 8-10 aprile 2022 con uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata nella quale vedremo una alternanza tra sole, nuvole e velature “appanna-sole”, con prevalenza del sole in un contesto termico tipico di inizio Maggio. Giornata ventosa per venti sostenuti dai quadranti meridionali e temperature in aumento sia nei valori massimi diurni che in quelli minimi della notte. Massime del giorno oltre i 20 gradi con locali punte di 22 gradi. Qualità dell’aria straordinaria!

Sabato: giornata in prevalenza nuvolosa a tratti molto nuvolosa con spazi di sole più limitati rispetto al giorno precednte. Possibilità di qualche precipitazione a macchia di leopardo nella regione dalla serata e notte su domenica. Temperature sostanzialmente sui valori del venerdi. Qualità dell’aria sempre straordinaria! Ventilazione moderata dai quadranti meridionali.

Domenica: torna il sole e i cieli sopra la nostra Umbria tornano ad essere sgombri da nubi. Attenzione comunque al vento che roterà dai quadranti nord-orientali e si farà sentire una certa diminuzione termica rispetto alle due giornate precedenti. Qualità dell’aria sempre splendida!

Con l’appuntamento odierno anche una nuova rubrica assieme alle previsioni del tempo, in prima assoluta con grande onore vi presento: il “meteo-bucato”! Venerdì: via liberissima a lavatrici e asciugatura dei vostri panni all’aperto! Sabato: lavare e stendere al mattino fino a metà pomeriggio, poi rimettere in casa alla sera e alla notte (possibili piogge a macchia di leopardo). Domenica: via liberissima a lavatrici e asciugatura dei vostri panni all’aperto!

Concludo come sempre con una breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una stabilità del tempo con conseguente grande spazio al sole alternato solo a qualche breve passaggio nuvoloso intermittente e noterete anche valori da inizio maggio in pieno giorno con temperature massime tra 20 e 22 gradi. A tutti voi un caro saluto da parte mia e della redazione di Assisi News e una buona e serena domenica delle palme a tutti e alle vostre famiglie.

