Meteo Assisi 9-11 dicembre 2022: weekend piovoso, clima variabile

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 9-11 dicembre 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi previsioni in versione light visto il ponte dell’Immacolata che sta portando ad Assisi tanti turisti con il via alla lunga serie di eventi del Natale ad Assisi 2022.

Buongiorno a tutti i nostri cari lettori di Assisi News, appuntamento in versione light per il Meteo Assisi 9-11 dicembre 2022 in questo lungo weekend dell’immacolata che vedrà sul nostro territorio la prosecuzione della pioggia abbondante, che tuttavia nella prima parte di questa settimana non aveva interessato in maniera “democratica” tutto il territorio regionale.

Continua il grande recupero pluviometrico, quasi da guinness dei primati e la natura si avvicina sempre di più al miracolo. Tanta pioggia che non intaccherà però il lungo ponte, in attesa di vivere le feste natalizie.

Anche se ci sarà tanta pioggia nel corso delle prossime giornate ricordate sempre di stare accanto alle persone cui volete più bene, questo farà sempre risplendere il sole in voi anche nelle giornate più grigie come queste.

Finisce qui il meteo Assisi 8-11 dicembre 2022 presto e l’augurio di un buon weekend dell’Immacolata a tutti da parte mia e della redazione di Assisi News. A prestissimo!

Foto di Ángel Navarro | via Unsplash

© Riproduzione riservata