Coldwell Banker, ad Assisi un’eccellenza immobiliare a servizio dei clienti

Coldwell Banker è considerato il network internazionale immobiliare più prestigioso al mondo. “La nostra è la storia di un successo che affonda le sue radici nella passione e nell’amore per questo territorio”, afferma il broker Marco Serena. “Nel 2014, con alle spalle una pluriennale esperienza nel settore, abbiamo scelto di aprire ad Assisi l’agenzia International Luxury Estates di Marco Serena & Daniela Rossi. Quando il prestigio del brand si unisce alla competenza dei migliori esperti di immobili di lusso e all’influenza di un network internazionale, lo straordinario diventa possibile”.

Coldwell Banker ridefinisce gli standard del mercato immobiliare immobiliare grazie anche alla rete di professionisti in grado di sviluppare strategie di vendita su misura per ogni cliente. “Vogliamo offrire un’esperienza eccezionale ai nostri clienti: ovunque sia la casa dei loro sogni, noi li aiutiamo a trovarla”, afferma l’esperto broker Marco Serena. “Il nostro obiettivo è far conoscere alla clientela internazionale le opportunità del mercato immobiliare di prestigio in una delle realtà più apprezzate dell’Umbria: Assisi. Chi desidera acquistare casa ad Assisi, vuole comprare molto più di un immobile, vuole un nuovo stile di vita”.

Il brand americano è specializzato nella compravendita di immobili di prestigio per una clientela nazionale e internazionale con una divisione dedicata esclusivamente al lusso: Coldwell Banker Global Luxury. “Professionisti qualificati come noi, sono in grado di offrire la garanzia di un servizio di eccellenza – conferma la broker Daniela Rossi -nonostante le difficoltà degli ultimi anni, la Nostra Agenzia ha implementato il numero delle vendite a clienti di tutto il mondo. Non solo ad Assisi, dov’è la nostra sede operativa, ma anche Spello, Todi, Gubbio, il Lago Trasimeno e Cortona”.

Coldwell Banker Global Luxury ha infatti chiuso il 2021 con ben 50.353 vendite di proprietà dal prezzo superiore ad un milione di euro. Questi dati confermano che il mercato del lusso non conosce crisi e, ancora oggi, nel periodo post-pandemico, gli immobili di prestigio restano l’investimento più sicuro che si possa fare. L’Italia, poi, rimane uno dei paesi più attrattivi per gli investitori stranieri, in particolare per gli americani, grazie alla sua flat tax, ai prezzi delle case storicamente più bassi rispetto a quelli degli Stati Uniti e al tasso di cambio favorevole. Negli ultimi due anni, a causa delle restrizioni Covid, i clienti stranieri si erano limitati a qualche sporadica richiesta, oggi fortunatamente le cose sono cambiate e l’Italia è tornata ad essere una delle mete preferite per i clienti stranieri.

(La filiale di Coldwell Banker con sede ad Assisi è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata