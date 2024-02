Meteo Assisi 9-11 febbraio 2024: cielo grigio e pioggia, arriva l’inverno

Le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News: con questo fine settimana si apre una fase nuova

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni riguardano il meteo Assisi 9-11 febbraio 2024, come sempre con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Buongiorno a tutti,

dal primo di Febbraio, con tanti alberi già pieni di gemme pronte a sbocciare è iniziato ufficialmente (con due mesi di ritardo l’inverno) , dopo una assoluta stasi meteorologica di ben un mese dove a farla da padrone sono state umidità, alto inquinamento dell’aria che respiriamo e assenza di precipitazioni, con questo fine settimana si apre una fase nuova. Inizieremo col rivedere la pioggia e questa è una notizia importantissima prima di tutto per abbattere l’enorme quantità di inquinanti nell’aria e poi per ridare sollievo a terreni ridotti a cemento durissimo dopo una tale siccità dell’ultimo mese.

Vediamo perciò le previsioni del tempo insieme per il meteo Assisi 9-11 febbraio 2024:

oggi venerdì: giornata grigia e scura con isolate e locali deboli precipitazioni possibili su aree tra Città di Castello, Umbertide e San Sepolcro, gualdese e orvietano, gran parte del restante territorio resterà all’asciutto. Ventilazione meridionale moderata e finalmente tassi di inquinamento dell’aria in forte riduzione. Clima mite

domani sabato e dopodomani domenica: pioggia che guadagna terreno che andrà ad interessare anche tutto il restante territorio regionale. Pioggia più debole e alternata a pause asciutte su centro e sud-est regione, qui gli accumuli saranno più modesti rispetto al resto della nostra Umbria. Giornata grigia e clima mite sempre. Ventilazione sempre meridionale moderata.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà invece dapprima, lunedì ancora la possibilità di residue precipitazioni, a seguire sembra profilarsi l’ingresso di aria più fredda e un tempo variabile tra sole e nubi, in attesa della neve che arriverà molto probabilmente dopo metà mese.

Auguriamo a tutti voi un meraviglioso fine settimana assieme ai vostri cari. Restate sintonizzati, l’inverno è ai nastri di partenza…..

Foto di Erik Witsoe | via Unsplash

