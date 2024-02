Francesca Colantonio da Assisi prova la ‘scalata’ a Miss Curvyssima 2024: domani la finale

C’è una concorrente di origini assisane (ma che in realtà risiede a Perugia) alla finale nazionale di Miss Curvyssima 2024: lei Francesca Colantonio, impiegata per Leroy Merlin. Proverà a conquistare la vittoria nella finale di sabato 10 febbraio 2024, alle ore 19:00, all’arena del FICO Eataly World di Bologna.

Ideato da Samantha Togni, Miss Curvyssima giunta alla settima edizione, continua a portare in passerella donne che sfidano gli stereotipi convenzionali di bellezza. Questo show non è solo un concorso di bellezza, ma un viaggio trasformativo che celebra la fiducia in se stessi e l’inclusività. “Miss Curvyssima – si legge tra l’altro nella nota degli organizzatori – non è solo una competizione, ma un’espressione di solidarietà e sostegno tra le partecipanti. Attraverso un percorso fatto di sfide e sostegno reciproco, le concorrenti hanno scoperto la loro vera forza e bellezza condividendo un cammino comune di crescita personale e di incoraggiamento le une con le altre. Le partecipanti avranno l’opportunità di sfilare in abiti scelti da loro per esprimere la propria personalità, dimostrando che non esiste un unico modo di essere belle”.

Secondo la scheda fornita dagli organizzatori, “Francesca Colantonio, 32 anni di Assisi, operaia, vive il suo impegno quotidiano con un sogno profondo nel cuore: essere di ispirazione per le donne, mostrando l’importanza di amarsi e accettarsi reciprocamente. Francesca ha trovato in Miss Curvyssima l’incarnazione dei suoi ideali, un palcoscenico dove la libertà di essere sé stessi non è solo accettata ma celebrata. Il suo percorso nel concorso le ha permesso di riscoprire l’amore per se stessa, grazie anche all’atmosfera di sostegno e comprensione che si è creata tra le partecipanti. La solidarietà e l’amicizia nate tra le ragazze le hanno mostrato quanto sia importante l’accettazione iniziando prima di tutto dai propri occhi. Francesca invita chiunque abbia dubbi a partecipare, promettendo che sarà un’esperienza trasformativa, e incoraggia tutte le donne a concentrarsi sui propri pregi, irradiando la propria bellezza unica”.

