Meteo Assisi 9-11 giugno 2023: giornate soleggiate con temperature gradevoli per il periodo

Tornano puntuale come ogni venerdì le previsioni del tempo per il weekend con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Nel dettaglio di seguito le previsioni del tempo per il meteo Assisi 9-11 giugno 2023.

Buongiorno cari lettori,

ben ritrovati in questo spazio assieme a voi nel quale come di consueto vediamo il tempo che ci attenderà nei prossimi giorni. Giugno, è proprio il caso di dirlo “old-style” con temperature normali per il periodo senza i 40 gradi che servono solo a stare male. Nel corso del weekend nulla cambierà di sostanziale con sole prevalentemente al mattino e temporali pomeridiani sempre in agguato (soprattutto sabato). Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 9-11 giugno 2023, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: bella e soleggiata la mattinata, nel pomeriggio sviluppo di locali e brevi rovesci temporaleschi. Temperature nella norma senza eccessi di calore.

Sabato alla “solita” mattinata soleggiata faranno seguito diffusi rovesci temporaleschi che interesseranno tutta la regione in questa giornata. Temperature stazionarie.

Domenica giornata bella e soleggiata sempre al mattino, locali temporali nel pomeriggio ma in maniera meno diffusa rispetto al sabato.

Breve anticipazione sul tempo per la prossima settimana che vedrà la prosecuzione di questi temporali pomeridiani e probabilmente una maggiore diffusione degli stessi. Il clima resterà decisamente gradevole e le temperature andranno addirittura 2-3 gradi sotto i valori tipici del periodo. Buon weekend a tutti da parte mia e della redazione di Assisi News!

