Meteo Assisi 9-11 luglio 2021: altri giorni di gran caldo, poi la tregua

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 9-11 luglio 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e un caro saluto ai nostri cari lettori, fa caldo, fa molto caldo e caldo non mancherà anche durante questo weekend e nel corso dell’inizio della settimana prossima, poi le cose cambieranno per più giorni a favore di un clima “più dolce” e sarà estate gradevole, quella bella da vivere! Grande spazio al sole dunque anche per il fine settimana che ora mi appresto ad illustrarvi e temperature massime diurne sulle pianure del nostro territorio intorno 33 gradi (+4 gradi oltre la media del periodo) sia oggi che domani, intorno 35 gradi (+6 gradi oltre la norma) domenica.

Ecco le previsioni nel dettaglio per il Meteo Assisi 9-11 luglio 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Venerdì: giornata con tanto sole da mattina a sera e caldo moderato in pieno giorno. Ventilazione debole in prevalenza dai quadranti occidentali. Qualità dell’aria buona grazie all’ingresso di una certa ventilazione da occidente che scaccerà almeno per la giornata odierna un pò di calura in eccesso accumulata nei giorni passati. Sabbia nel cielo che tende a diradarsi e potrete notare un cielo più pulito.

Sabato: sole sempre unico protagonista della scena con ventilazione sempre debole da nord-est. Caldo sempre moderato con massime tra 33 e 34 gradi sulle pianure. Caldo di tipo torrido. Pochissime o del tutto assenti le eventuali nubi di bel tempo presenti soprattutto nel pomeriggio.

Domenica: sole assoluto protagonista ancora una volta con ventilazione in nuova rotazione da occidente e caldo in aumento durante le ore centrali della giornata. Temperature massime tra 35 e 36 gradi in pianura. Preferite, un consiglio, scampagnate in montagna all’ombra dei boschi ed evitate di esporvi al sole nell’orario più pericoloso tra le 12 e le 19.

Concludo con una breve anticipazione sul tempo per l’inizio della prossima settimana che vedrà un lunedì a dir poco “infuocato” con massime tra 37 e 38 gradi in pianura, segue da martedì a seguire via via un caldo “più umano”.

A tutti voi come sempre un caro saluto dalla nostra redazione di AssisiNews!

Foto di James Day/Unsplash

