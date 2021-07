Il comandante Enrico Rossetti va in pensione: il ringraziamento del Comune

Visita in Comune del comandante della stazione dei carabinieri di Petrignano Enrico Rossetti che lascia l’Arma per la pensione.

Il sindaco Stefania Proietti e il vice sindaco Valter Stoppini lo hanno ringraziato sentitamente per il lavoro svolto in 20 anni nella frazione di Assisi dove ha garantito con professionalità e senso del dovere la sicurezza della comunità. Accompagnato dal tenente colonnello Marco Vetrulli, Rossetti a sua volta ha ringraziato l’amministrazione per la vicinanza e la collaborazione.

Il comandante Rossetti ha ottenuto nella sua lunga carriera ultraquarantennale numerosi riconoscimenti per i risultati brillanti nell’impegno profuso nel tutelare l’ordine pubblico dei cittadini.

© Riproduzione riservata