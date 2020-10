Meteo Assisi 9-11 ottobre 2020: venerdì e sabato sole, piove domenica

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 9-11 ottobre 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno, un caro saluto a tutti i nostri affezionati lettori. Continua il forte recupero pluviometrico sul nostro territorio con piogge che giorno dopo giorno hanno riportato ordine, e prodotto un ritorno alla normalità che mi piace sottolinearlo in ogni mio intervento, sembrava davvero un miraggio fino a poco tempo fa, il tutto mentre nel pacifico siamo in una fase ormai conclamata di NINA moderata (raffreddamento delle acque del pacifico centro-orientale che avrà nette ripercussioni sul clima mondiale).

Aggiornando la situazione dopo l’ultima settimana siamo ora giunti a circa 600mm di accumulo annuo e come potete vedere ci stiamo avvicinando a grandi passi verso l’accumulo normale medio annuo degli 800mm. Avrete certamente notato come le temperature da un po’ di tempo abbiano smesso di essere sopra i valori medi del periodo, anzi addirittura prendendo una piega esattamente opposta. Certamente l’autunno di quest’anno quasi ci eravamo dimenticati potesse ancora esistere ma questo è il vero autunno, quello autentico quello tipicamente mediterraneo e italiano. Fine settimana che parte bene oggi venerdì con largo spazio al sole a tratti “appannato da velature”, poi anche nella giornata di sabato sole prevalente, ma con della nuvolosità a tratti più accentuata che inizierà ad affacciarsi all’orizzonte soprattutto tra pomeriggio e sera. Peggiora nel corso della notte tra sabato e domenica. infine domenica netto peggioramento con ritorno della pioggia diffusa un po’ ovunque nella regione.

Vediamo ora il dettaglio previsionale assieme, per il meteo Assisi 9-11 ottobre 2020, con uno sguardo anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata soleggiata da mattina a sera, da sottolineare tuttavia il passaggio spesso nel corso della giornata di “velature appanna-sole” che andranno a tratti a sbiadire lo stesso, poco o nulla di altro da segnalare se non la scarsa e comunque del tutto debole ventilazione prevista di prevalente direzione occidentale tra w e n-w. Temperature in lieve aumento.

Sabato: giornata sempre spesso bella e soleggiata in modo particolare al mattino, da segnalare tra pomeriggio e sera il passaggio di qualche nuvola in più a tratti primo segnale del peggioramento più serio e organizzato che interverrà nella successiva giornata di domenica. Ventilazione meridionale che rinforza e diviene più significativa fino a divenire moderata via via nella giornata. Nel corso della notte poi su domenica netto peggioramento delle condizioni meteorologiche con arrivo delle prime precipitazioni.

Domenica: giornata assai grigia e piovosa con accumuli pluviometrici significativi un po’ su tutta la nostra Umbria, possibilità anche di locali temporali. Qualche brevissimo momento soleggiato possibile ma poco significativo che non vi ho indicato comunque in mappa. Temperature in nuova evidente diminuzione di qualche grado al di sotto della media del periodo. Ventilazione moderata dai quadranti sud-occidentali.

Nel corso della prossima settimana poi vi anticipo ancora tanto spazio alla pioggia. Ci sarà sicuramente qualche momento di sole, ma a prevalere sarà ancora una volta la pioggia.

Buon fine settimana, da AssisiNews!