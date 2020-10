Proietti: “Grazie a Psi regionale per fiducia a Paggi e ad azione di giunta”

“In qualità di sindaco prendo atto della posizione del Psi regionale che conferma la fiducia all’assessore Massimo Paggi. Fiducia che da parte mia e della giunta non è stata mai in discussione per le note e indiscusse competenze professionali e qualità umane e per il lavoro che con passione sta portando avanti nell’interesse esclusivo della Città di Assisi”.

Lo scrive il sindaco, Stefania Proietti, in una nota, dopo due settimane travagliate, con l’addio alla maggioranza di Luigi Bastianini e il conseguente addio anche alla segreteria dei Socialisti di Assisi da parte del consigliere, tuttora sostenuto dai Cristiano Riformisti come da nota del vicepresidente nazionale Fabio Maddalena. Successivamente i Socialisti Umbri avevano un messaggio alla città e alla giunta, sostenendo Massimo Paggi, assessore al sociale.

“Altresì prendo atto – continua il sindaco Proietti – che il Psi regionale ha ribadito la necessità di dare continuità all’azione amministrativa. Evidentemente la linea politica del Psi è di continuare ad appoggiare amministrazioni come questa di Assisi a guida civica e qualsiasi uscita dalla compagine consiliare è ascrivibile solo a motivazioni personali. Restano in piedi, più saldi che mai, i programmi, l’impegno e la volontà di essere al servizio della comunità – soprattutto in questo momento difficilissimo – e di proseguire il lavoro amministrativo pensando solo al bene comune di Assisi e dei suoi cittadini”.

“La presenza di Paggi, come ribadisce il Psi regionale, è garanzia di pluralità e stabilità e testimonia che la strada intrapresa e da percorrere è quella giusta: affidare i posti chiave dell’amministrazione – conclude la nota – a persone competenti ed autorevoli per la propria storia personale e professionale è stata ed è caratteristica fondante del mandato del Sindaco Proietti e di questa amministrazione”.