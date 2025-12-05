Meteo Assisi ponte Immacolata 2025: sole a tratti, nuvole e nebbie

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 4-7 dicembre 2025, oltre al giorno dell’Immacolata lunedì 8 dicembre e dell’inizio della settimana, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e ben ritrovati a tutti, dopo una chiusura di novembre che ha visto il ritorno di qualche giorno di pioggia, questo inizio di dicembre in ormai tradizionale stile siccitoso, come spesso è accaduto negli ultimi anni per effetto dell’accelerazione del vortice polare, ha riportato le nebbie sulle pianure, tanta aria insalubre e assenza totale di ventilazione.

Clima più caldo del normale di notte, più vicino (in pianura) ai valori normali di giorno per effetto della mancanza di soleggiamento. Mite in montagna e nuovamente penuria di neve. Nel weekend in arrivo poco cambierà, ci sarà un po’ più spazio al sole ma resteranno passaggi nuvolosi a tratti e sempre il rischio nebbia dietro l’angolo. Pessima la qualità dell’aria.

Vediamo le previsioni nel dettaglio:

Sia oggi venerdì, che domani sabato, che dopodomani domenica giornate tra sole a tratti, nebbie e nuvolosità di passaggio in un contesto climatico anomalo e di aria insalubre nelle pianure. Freddo umido di giorno e di notte. Scarsissima o del tutto assente la ventilazione che nemmeno ho indicato nelle mappe in questa occasione.

Breve anticipazione sul tempo della festività dell’Immacolata e per l’inizio della nuova settimana, che vedrà una prosecuzione del tempo avuto in tutto il weekend. A presto e un caro saluto dalla redazione di Assisi News!

