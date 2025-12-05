Le aziende rinnovano la fiducia negli studenti del Polo-Bonghi

Visti gli effetti positivi riscontrati nel rendimento dei ragazzi frequentanti il corso CAT, Costruzioni, Ambiente e Territorio (quello che un tempo si chiamava corso per Geometri) e nell’incremento del numero degli iscritti al Polo-Bonghi per il corrente anno scolastico, tutte le aziende del territorio che lo scorso anno hanno finanziato borse di studio per gli alunni meritevoli hanno deciso di rinnovare la partnership con l’Istituto, fornendo supporto economico e formativo anche per il presente anno scolastico.

Quest’anno la T2d SpA di Todi si aggiungerà alle aziende che già supportano gli studenti nel loro processo di crescita, quali Cementerie Aldo Barbetti SpA di Gubbio, Manini Prefabbricati SpA di Assisi, Prefabbricati Barili Silvio Srl di Spello, Tecnologie Edili Srl di Assisi, portando i fondi totali per le borse di studio a 10 000 euro. L’interesse di queste Società che hanno particolarmente a cuore il futuro dei ragazzi e la formazione dei futuri geometri rappresenta l’importanza di una figura tecnica, quella del geometra, fondante per il territorio umbro. Ogni anno molteplici aziende e studi professionali contattano Il Polo-Bonghi per conoscere ed eventualmente assumere i diplomati geometri, richiesta non sempre soddisfatta poiché gran parte dei diplomati prosegue negli studi successivi al diploma, costituendo il corso una buona base anche per gli approfondimenti universitari.

(Il Polo-Bonghi è uno degli istituto che ha scelto di aderire alle offerte promozionali del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata