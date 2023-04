Meteo Assisi ponte lungo del 25 aprile: instabilità con prevalenza di sole, temperature sempre ‘basse’

Ancora possibili locali e isolati rovesci di pioggia o temporali, termometro ancora sotto alla media: le previsioni dal 21 al 25 aprile di Luca Tiberti per Assisi News

Buongiorno a tutti i nostri cari lettori, continua “l’aprile che non ti aspetti” dopo un febbraio e un marzo davvero caldi sul nostro territorio. Temperature costantemente sotto media ma precipitazioni davvero scarse e con il contagocce sul nostro territorio. Superfluo a questo punto dire che servirebbe tanta pioggia sul nostro territorio assetato da inizio anno, qualche precipitazione più consistente dovrebbe intervenire tra domenica pomeriggio in avanti ma trattasi sempre e soltanto di temporali non saranno piogge organizzate e ben distribuite ovunque nella regione, speriamo arrivino buoni accumuli. Vediamo insieme il tempo previsto fino a martedì 25 aprile, Festa della Liberazione:

Oggi venerdì: giornata variabile tra i maggiori spazi di sole del mattino e i possibili locali e isolati rovesci di pioggia o temporali del pomeriggio. Ventilazione debole occidentale. Temperature minime della notte sopra-media di 4-5 gradi, massime del giorno sopra media di 2 gradi. Qualità dell’aria buona.

Sabato: la giornata migliore della serie con ampi spazi soleggiati e poche nuvole di passaggio. Temperature in aumento su valori 5 gradi oltre il normale. Ventilazione debole nord-orientale.

Domenica: giornata che parte discretamente con sole e nuvole alternati, dal pomeriggio aumenterà una certa tendenza temporalesca ma si tratterà pur sempre di fenomeni isolati. Su gran parte del territorio la domenica si rivelerà asciutta e con spiccata alternanza tra nubi e sole. Ventilazione debole meridionali in prevalenza.

Lunedì 24 e martedì 25 aprile infine: giornate instabili con qualche momento di sole più probabile al mattino e il temporale sempre possibile. Consiglio di portarsi sempre l’ombrello dietro.

N.B. Alla fine a vedere le mappe vi “sembrerà” che pioverà sempre ogni giorno, tengo a sottolineare che i temporali saranno solo e soltanto in forma locale. Difficile poter rappresentare fenomenologia distribuita nell’arco di 2-3 km… Potrebbe piovere ad esempio a Rivotorto di Assisi e non cadere neanche una goccia di pioggia a Bastia Umbra o Spello in sostanza!

Auguro a tutti un ponte della Liberazione di serenità in compagnia dei vostri cari. A presto, da Luca Tiberti e dalla redazione di Assisi News!

