Meteo Capodanno 2021: potrebbe essere un inverno storico per freddo e neve

Speciale meteo Capodanno 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo lunghissimo weekend super festivo.

Buongiorno a tutti, come promesso ecco le previsioni per gli ultimi giorni di questo 2020 e uno sguardo all’inizio del nuovo anno. Come ogni anno che si chiude è tempo di bilanci, certamente è stato un 2020 molto siccitoso per gran parte e fino al 20 Settembre, poi tutto è cambiato e addirittura il 70 % delle precipitazioni si è concentrato in questi ultimi 3 mesi. Una curiosità che ho notato in questi ultimi tempi è che siamo esattamente 1 mese in ritardo rispetto alla tabella di marcia del tempo meteorologico.

Mi spiego meglio: Settembre si è rivelato Agosto, Ottobre è stato praticamente settembre con le piogge di fine estate, Novembre è stato avaro di piogge e quindi un Ottobre mascherato, Dicembre invece assai piovoso e “autunnale” che è tipico di Novembre. Lecito dunque attendere una fase più invernale tra Gennaio e Marzo anche per effetto di un forte riscaldamento della stratosfera fino ai piani alti che metterà letteralmente KO il vortice polare che inevitabilmente verrà a destrutturarsi e dividersi in più lobi uno dei quali verrà a gettarsi molto probabilmente sull’Europa e fin su di noi.

Chissà che non si rivelerà un “inverno storico” per il freddo e la neve, i bilanci li faremo sempre alla fine della stagione ma con la Nina in grande spolvero nel Pacifico, un vortice polare debole, questo riscaldamento in procinto di verificarsi, i due indici AO e NAO negativi e un anticiclone termico russo-siberiano in grande forma con valori pressori d’altri tempi pensate addirittura 1070hpa, ci sono tutte, davvero tutte, tengo a sottolineare le carte in regola perché possa rivelarsi un inverno “da ricordare”.

Chiudo dopo questa doverosa parentesi con le previsioni meteo Capodanno 2021 dicendovi che sarà un fine d’anno e inizio nuovo anno decisamente instabile e con molte occasioni per piogge e rovesci anche temporaleschi e nevicate “per ora” relegate solo alle alte quote appenniniche oltre 1200 m. Sarà una fase ventosa oltre che piovosa e una buona notizia la qualità dell’aria sarà eccellente nel corso della prossime giornate. Non mi rimane che augurarvi buon anno e che sia una anno che porti a ciascuno di voi e alle vostre famiglie giorni pieni di serenità e non dimenticate mai di essere uniti e volervi bene che è l’antidoto più efficace prezioso di tutti.