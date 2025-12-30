Speciale meteo Assisi Capodanno 2026: copritevi bene per stare all’aperto

Torna in anticipo la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono dedicate allo speciale meteo Assisi Capodanno 2026, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e un sereno fine anno a tutti voi cari lettori,

con questa edizione flash dello speciale meteo Capodanno Assisi 2026 che chiude il 2025 vi dico che domani sera e notte di San Silvestro farà decisamente freddo e ci sarà da coprirsi molto bene per stare all’aperto!! Giornata di Capodanno invece a due facce, ad una mattinata ancora fredda con sole e nuvole farà seguito un cambio netto con arrivo di venti tesi meridionali le temperature subiranno una brusca virata verso l’alto e torneranno le piogge soprattutto tra 2 e 4 Gennaio, seguirà dopo questa breve “fase autunnale” arrivo del gelo e molto probabilmente della neve sulla pianura umbra indicativamente tra 5 e 9 Gennaio! Che dire….di certo non ci sarà da annoiarsi meteorologicamente parlando! Buon anno a tutti dalla nostra redazione di Assisi News che vi accompagna e vi accompagnerà sempre nelle vostre giornate!

