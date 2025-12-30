DeMusicAssisi Winter Edition apre il 2026 in città: appuntamento dal 2 al 5 gennaio

Entra nel vivo “DeMusicAssisi Winter Edition”, versione invernale del festival nato tre anni fa nella città serafica con l’obiettivo di rendere popolare la musica medievale. L’iniziativa è promossa dal Comune di Assisi, con la direzione artistica dell’Accademia d’arti antiche Resonars, nell’ambito degli eventi natalizi. Dopo l’apertura fra il 21 e il 26 dicembre scorsi con musica della tradizione e zampognari, dal 2 al 5 gennaio 2026 ci sarà un vero e proprio tuffo nel Medioevo con concerti, laboratori, spettacoli e una sorta di Capodanno medievale, con un banchetto storico in musica.

Correlato: Capodanno 2026 ad Assisi, si festeggia con l’Antonio Ballarano band

Gli eventi di DeMusicAssisi Winter Edition – quasi tutti con ingresso libero, fino ad esaurimento posti disponibili – si svolgono in varie location del centro storico, immerso nell’atmosfera del “Natale di pace, luce, incontro”. Il tema è “Il giovane Francesco”, con l’idea di vivere l’Assisi medievale attraverso la musica al tempo di Francesco, con la tradizione cavalleresca, il racconto di gesta eroiche, la nascita delle confraternite, l’avvento della rivoluzione culturale portata dal francescanesimo. Si parte il 2 gennaio con corsi di musica antica sulle laudi polifoniche del ‘400, presso la sede dell’accademia Resonars, che proseguiranno anche il 3 e il 4 con concerto finale. Sempre il 2 gennaio, alle 17.00, in Pinacoteca comunale, “Lo joi d’amore, il sogno cortes di Francesco”, concerto di musica medievale dell’ensemble “I Trobadores”.

Il 3 gennaio, alle ore 21.00 nella Sala delle Volte, un modo alternativo e originale per festeggiare il nuovo anno: “Il banchetto dei folli”, banchetto storico con spettacolo musicale e partecipazione attiva del pubblico. Si tratta della riproposizione di una delle feste più note del Medioevo, la celebrazione del capovolgimento della realtà, un gioco antico tipico degli ultimi giorni del mese di dicembre, con cibo, racconti, canti, indovinelli, musica e performance teatrali. Costo 40 euro a persona, prenotazione obbligatoria info@accademiaresonars.it; +39 371 5541366. Il 4 gennaio, dalle ore 16.00, “Laudar Vollio. L’antico canto delle Laudi duecentesche”, concerto itinerante nei vicoli di Assisi. Il 5 gennaio, alle ore 18.00, nell’abbazia di San Pietro “Laudiam l’amor divino. Le laudi polifoniche del Quattrocento”, concerto di fine masterclass. Alle 21.15, nella sede dell’accademia Resonars, presentazione nuovo disco dell’Ensemble Emyolia: “Al Alba d’un Dia Echi d’Aragona nella Napoli del Quattrocento”.

Informazioni e prenotazioni: info@accademiaresonars.it; +39 371 5541366.

PROGRAMMA COMPLETO: www.visit-assisi.it

© Riproduzione riservata