Speciale meteo Assisi Pasqua e Pasquetta 2022: sole assoluto protagonista

Inizialmente caldo sopra alla norma, poi l’aria si farà via via più fresca, addirittura fredda: le previsioni

Speciale meteo Assisi Pasqua e Pasquetta 2022 su AssisiNews, nello specifico il meteo Assisi 15-18 aprile 2022 con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria.

Buongiorno e ben trovati cari lettori in quella che è la settimana di Pasqua, siamo giunti al lungo weekend che ci condurrà fino alla giornata di pasquetta e spero questo appuntamento con voi possa esservi di aiuto nel programmare le prossime giornate.

Giornate gradevoli quelle che abbiamo vissuto e fino alla giornata di domani sabato caratterizzate da molto caldo e temperature dell’ordine dei 10 gradi più calde del normale soprattutto nei valori massimi del giorno. Ventilazione meridionale di origine sahariana e sabbia del deserto sospesa nell’aria. Nel complesso possiamo dire che da oggi a lunedì sarà il sole nettamente a prevalere, tuttavia dalla giornata di Pasqua e a seguire di lunedì dell’Angelo entrerà dell’aria piuttosto fredda da nord-est che andrà ad ad “impattare” tra sabato notte e domenica di Pasqua con il caldo notevolmente sopra la norma, si andranno così a creare dei veloci rovesci di pioggia e qualche occasionale e locale grandinata. Sarà un passaggio velocissimo che poi ci lascerà una giornata di domenica a tratti un pò nuvolosa ma con il sole che non mancherà mai. Lunedì giornata ampiamente soleggiata!

Vediamo le previsioni nel dettaglio per questo speciale meteo Assisi Pasqua e Pasquetta 2022:

Venerdì Santo: giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche passaggio di velatura “appanna-sole” o blanda nuvolosità a tratti. Clima da fine Maggio con massime diurne vicine ai 25 gradi, ventilazione debole settentrionale in prevalenza.

Sabato: giornata che sarà bella al mattino e al pomeriggio con sole largamente protagonista e clima assai gradevole, tra la serata, la notte e la primissima mattina di Pasqua possibile qualche goccia di pioggia o brevissimo rovescio su centro-sud della regione e norcino. Ventilazione sempre nord-orientale via via più fredda man mano che si farà buio.

Domenica di Pasqua: giornata che sarà bella con sole protagonista e solo qualche nuvola a tratti di passaggio. Ventilazione fredda nord-orientale che farà crollare le temperature massime di quasi 10 gradi rispetto al sabato. Coprirsi molto bene, sensazione di freddo accentuata dalla presenza dei venti.

Lunedì dell’Angelo: giornata sempre molto bella e soleggiata ma in un contesto freddo per il periodo, qualità dell’aria straordinaria, ventilazione nord-orientale moderata. N.B. Possibile qualche lieve variazione dell’ultimo minuto!

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana per concludere: si parte discretamente martedì con sole e nuvole e temperature in ripresa, segue un peggiormanto con il ritorno della pioggia seria.

A tutti un caro e sincero augurio di una serena Pasqua a voi e alle vostre famiglia da parte mia e della redazione di Assisi News!

Foto: Freepik

