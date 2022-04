Lavori di Umbra Acque, disagi ad Assisi e Cannara il 19 e 20 aprile 2022

Lavori di Umbra Acque, disagi e stop ad Assisi e Cannara martedì 19. Nello specifico,a causa di lavori di manutenzione straordinaria al serbatoio di Monte Pascuccio, dalle 9 alle 13 di martedì verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti zone del Comune di Assisi: Catecuccio, Le Casacce, Santa Maria Lignano e Santa Maria Lignano – str. per La Bandita, La Metola. A Cannara,

A Cannara, causa di lavori di Umbra Acque manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione, dalle 22 di martedì e fino alle 7 di mercoledì verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie e località del Comune di Cannara: centro storico di Cannara ed aree limitrofe; zona industriale – via S. Angelo, va del Vaone, Vocabolo Mascetto; via Stazione, via Martiri di Modena, via San Donato e zone limitrofe; via Bottica, voc Raggiolo, via Paludi e zone limitrofe; via Stradone, via Assisi, via Destro Topino e zone limitrofe; Vocabolo Valle e Vocabolo Tribbio; via Collemancio; Vocabolo Fonte; via Giaime Pintor e zone limitrofe; Vocabolo Conversini. Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445. Le informazioni sono disponibili anche nel nostro portale www.umbraacque.com.

