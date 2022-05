Speciale meteo Calendimaggio di Assisi 2022: come sarà il tempo per i 4 giorni di Festa

Assisi News lancia oggi uno speciale meteo Calendimaggio di Assisi 2022, per anticipare agli assisani e ai turisti come sarà il meteo nei quattro giorni della Festa in cui la Nobilissima Parte de Sopra e la Magnifica Parte de Sotto torneranno a sfidarsi. La rubrica è ovviamente curata, come sempre per Assisi News, da Luca Tiberti.

Buongiorno a tutti i nostri cari lettori, oggi inizia il Calendimaggio, festa tradizionale e tanto attesa da molti assisani che si celebra ogni anno e quale migliore occasione per fornirvi la mia idea di tempo per le prossime giornate? Ecco dunque a voi lo speciale meteo Calendimaggio di Assisi 2022:

Diciamo subito che il tempo non sarà bello assoluto da mattina a sera come si converrebbe, tuttavia non pioverà nemmeno sempre. Siamo in una fase meteorologica nella quale il campo di alta pressione che abbiamo sopra di noi non è ben strutturato a tutte le quote ed in particolare alle alte quote si creeranno nel corso delle prossime giornate dei cedimenti di geo-potenziale (immaginate come fossero delle “falle” nel tessuto dell’alta pressione). Questi cali faranno sì che localmente riescano a innescarsi dei fenomeni temporaleschi di difficile localizzazione proprio perché sparpagliati e disorganizzati. Il consiglio che posso darvi è quello di portare sempre con voi un ombrello in borsetta.

Le giornate saranno praticamente quasi speculari da domani a sabato con la sola eccezione del venerdì, giornata nella quale i temporali potrebbero essere più diffusi e organizzati e con un unico filo conduttore: l’instabilità. Le mattinate saranno soleggiate ed il sole andrà a scaldare bene i suoli, poi al pomeriggio ed in qualche caso fin quasi verso sera, rischio del temporale sempre dietro l’angolo. Le serate dovrebbero essere invece al sicuro perché mancherà il sole e dunque mancherà la miccia necessaria al temporale per formarsi. Speriamo di esservi stati di aiuto nel programmare le prossime giornate e vi auguriamo buon Calendimaggio!

© Riproduzione riservata