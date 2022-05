Calendimaggio di Assisi 2022, oggi parte la Festa: il programma della 4 giorni

Magnifica e Nobilissima tornano a sfidarsi in piazza, la manifestazione visibile anche in streaming. Cambia il Maestro de Campo, che è Franco Rossetti

Tutto pronto, è il giorno di debutto del Calendimaggio di Assisi 2022, visibile anche in streaming grazie alla collaborazione con Umbria Webcam sul sito dell’Ente Calendimaggio e sulla pagina Facebook della Festa; Assisi News ha messo a disposizione un apposito banner per rilanciare la diretta della Festa che torna dopo due anni di stop, con Parte de Sopra che va a caccia della vittoria numero 34 dopo aver vinto le ultime due edizioni disputate prima della pandemia (qui le foto più belle dell’edizione 2019), e Parte de Sotto che tenta di avvicinarsi salendo da 30 a 31 vittorie. (Continua dopo la foto)

Questo il programma del Calendimaggio di Assisi 2022: oggi pomeriggio alle 15 la benedizione dei vessilli a San Rufino (Nobilissima Parte de Sopra) e San Francesco (Magnifica Parte de Sotto), a seguire alle 15.45 con il suono della campana delle Laudi la partenza da Piazza Santa Chiara del corteo dell’Ente Calendimaggio e l’arrivo in piazza del Comune con l’esecuzione dell’inno del Coprifuoco a cura dei cori delle due Parti. Dopo aver ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Assisi, Stefania Proietti, il Maestro di campo assume i poteri sovrani. Segue l’ingresso dei cortei, la restituzione del Palio, il saluto del presidente-magistrato dell’Ente, Lanfranco Pecetta, e la presentazione e l’investitura dei giurati, la professoressa Maria Cristina La Rocca per il settore storico, il Maestro Roberto Maggio per il settore musicale e il regista Giacomo Battiato per lo spettacolo. Dopo la lettura di brevi bandi di sfida, l’uscita dei cortei per Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. A sera, nei vicoli di Parte de Sopra, le rievocazioni di vita medioevale.

Domani, 5 maggio, al Calendimaggio di Assisi 2022 è il giorno di “Madonna Primavera”, la regina della Festa eletta dopo le prove d’agilità e d’abilità tra gli sportivi di Magnifica e Nobilissima, nello specifico tiro con la balestra, corsa delle tregge (gli antichi carri utilizzati per il trasporto del fieno nelle zone più impervie delle montagne assisane) e tiro alla fune. A sera, nei vicoli di Parte de Sotto, le rievocazioni di vita medioevale. Venerdì 6 maggio è il giorno de “Lo Spettacolo”: quest’anno il venerdì pomeriggio in piazza del Comune ci sarà il Calendimaggio dei Piccoli, che si sfideranno sulla base di tre giochi di forza e destrezza: fune e corsa il sacco (dedicato a bimbi fino a 10 anni compiuti) e treggia (per bimbi fini a 12 anni compiuti). Seguirà lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi. A sera, dalle 21.30, “La Tenzone”, con i cortei della sera con gli spettacolari giochi di fuoco. Infine, sabato 7 maggio è il giorno de “La Sfida”: dalle 15.30, dopo il suono della Campana delle Laudi, l’ingresso dei cortei storici, la lettura dei bandi di sfida e l’uscita dei cortei per Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. A sera, dalle 21.30, “Il Canto”, con la sfida canora dopo la quale i giurati si ritireranno per decidere l’assegnazione del Palio per il Calendimaggio di Assisi 2022.

© Riproduzione riservata