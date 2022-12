Speciale meteo Natale 2022: giorni miti con temperature quasi primaverili

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi riguardano lo speciale meteo Natale 2022.

Cari lettori, siamo quasi giunti al Natale, uno dei momenti dell’anno più belli e di significato per tanti di noi, molti di voi saranno in procinto di fare gli ultimi preparativi e allora è un piacere potervi fornire un quadro di insieme del tempo previsto da qui alla giornata di Santo Stefano in questo speciale meteo Natale 2022.

Diciamo subito che sarà un periodo mite per il periodo a tratti persino molto mite con temperature primaverili che non hanno davvero nulla di invernale. Affluirà sopra la nostra regione aria dall’entroterra africano dunque sia il cielo che l’aria che respiriamo si presenteranno assai sporchi, avremo a tratti passaggi di nubi , a tratti foschie o nebbie, a tratti sole. Natale e Santo Stefano dovrebbero presentarsi come giornate assai miti e soleggiate in prevalenza, con temperature massime che potrebbero sfiorare addirittura i 18 gradi sulle pianure (10 gradi più alte della media), anche le minime della notte saranno assai miti con valori tra 8 e 10 gradi.

Assenza purtroppo totale di neve sulle montagne. Ventilazione molto scarsa o del tutto assente e qualità dell’aria molto bassa, meglio restare a casa insomma che uscire per respirare aria insalubre. L’ Augurio a tutti voi e alle vostre famiglie da parte mia e della redazione di trascorrere un sereno Natale e restate sintonizzati per la proiezione meteo di capodanno!

Foto di freestocks | via Unsplash

