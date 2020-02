Mika a Umbria Jazz 2020: l’annuncio dalla pagina Facebook del Festival

La data è ancora sconosciuta, si sa solo che sarà a luglio. Ma Mika torna a Umbria Jazz 2020, come annuncia la pagina Facebook del Festival perugino. La conferma arriva dopo che qualche settimana fa era emersa l’ipotesi di un ritorno, cui gli organizzatori stavano lavorando da mesi.

Mika a Umbria Jazz 2020 significa dunque che il cantante torna a Perugia a distanza di quattro anni. Nel 2016, di fronte a 6.000 persone, si era esibito il 10 luglio all’Arena Santa Giuliana. In quell’occasione il cantante aveva visitato Perugia, rimanendo impressionato dal fatto che in ogni angolo della città ci fosse la musica.

Il capoluogo lo aveva così colpito che aveva espresso il desiderio di acquistare una casa in Umbria. Da allora nessuna notizia, fino al ritorno di quest’anno. Confermato anche dal palco di Sanremo, quando Mika, introdotto da Amadeus, ha spiegato che “Ora terminiamo un tour in Europa a Bari e Reggio Calabria e poi concerti speciali all’Arena di Verona, Perugia Jazz e poi Taormina. Voglio fare il turista e per questo ho scelto le città più belle” ha aggiunto Mika, che si era già esibito ad Umbria Jazz a Perugia nel 2016.”.

Considerato che al momento il cantante di origini libanesi è in tour in Italia (e continuerà per buona parte del 2020) facile immaginare che la performance di Mika a Umbria Jazz 2020 dovrebbe incentrarsi sull’ultimo suo lavoro discografico “My name is Michael Holbrook”. Come noto, il cantante si aggiunge a Lenny Kravitz e ai già confermati Wynton Marsalis con la Lincoln Orchestra e al gruppo all star composto da Joshua Redman, Brad Melhdau, Christian McBride, Brian Blade in esclusiva italiana.