Il Gruppo Alpini Umbria ricorda Giovanni Battista Prosperi

Dal 25 al 27 settembre Assisi diventerà la sede del raduno degli Alpini del 4° Raggruppamento, ma è già cominciata la lunga marcia di avvicinamento. Il Gruppo Alpini Umbria della Sezione Firenze, a inizio febbraio, ha celebrato il 121° anniversario della nascita di un ragazzo del ’99, artigliere alpino, che da Castagnola (Giano dell’Umbria) è partito volontario per combattere nella Grande Guerra.

Grazie all’attività instancabile della Fondazione Prosperi, molto nota per la sensibilità verso i problemi dell’infanzia e per le sue molteplici attività benefiche e culturali, è stato ricordato Giovanni Battista Prosperi, un umbro che ha dato il suo contributo alla vittoria italiana nel I° conflitto mondiale (1915-1918).

Nella splendida sala conferenze del castello di Castagnola a Giano dell’Umbria, un nutrito numero di invitati ha potuto approfondire un aspetto importante della storia d’italia. Molto apprezzati gli interventi del Colonnello Maurizio Napoletano, comandante della regione militare Umbria e dello storico e giornalista Jacopo Barbarito, che hanno saputo affascinare i presenti con vere e proprie lezioni tanto coinvolgenti quanto precisi.

Il Gruppo Alpini Umbria ha spiegato che lo statuto e lo spirito associativo dell’Associazione Nazionale Alpini, che indica ai propri associati di mantenere vivo l’impegno a fare memoria per non dimenticare, e che è necessario tenere viva la memoria storica per evitare di ripetere i gravi errori del passato. L’occasione si è presentata favorevole inoltre per attivare sinergie di alto profilo culturale e coinvolgere un altro pezzo del nostro territorio regionale nell’importante evento alpino che vedrà

protagonista Assisi nell’ultimo fine settimana di settembre 2020.