Offerte dei voli 2020 da Perugia: le destinazioni dell’aeroporto San Francesco d’Assisi

Sono tante le offerte dei voli 2020 da Perugia. Dall’aeroporto si vola per numerose destinazioni, e in particolare verso Milano (aeroporto di Linate, riaperta dal 27 ottobre), Catania, Tirana, Malta e Londra Stansted, in attesa dei voli della primavera-estate 2020 per Vienna, Rotterdam, Londra Heathrow e Bruxelles Charleroi.

Fino a fine marzo 2020, i voli Perugia Milano partono ogni giorno della settimana, da lunedì a venerdì alle 12.55. Si volta anche sabato alle 9.05 e domenica alle 16.45. Grazie a questo collegamento, sono possibili connessioni con Londra, Amsterdam, Francoforte e Parigi. L’imbarco dei bagagli in stiva avviene direttamente a Perugia e ritiro all’aeroporto di destinazione.

Catania offre partenze martedì e giovedì (alle 21.30) e sabato (alle 13.25 e 21.30). Le offerte dei voli 2020 da Perugia per Tirana sono il martedì, giovedì e domenica (alle 15), mentre per Malta (confermato dopo gli ottimi risultati dell’estate 2019) si vola lunedì (ore 14.30) e venerdì (ore 15.25). Infine è possibile andare a Londra, il lunedì, mercoledì, giovedì e domenica alle 11.35 e il giovedì alle 13.30 e 18.55.

Dall’aeroporto di Perugia i nuovi voli 2020 partiranno poi da marzo (e a seguire): come già noto, le destinazioni 2020 dallo scalo perugino sono a Vienna (dal 31 marzo), Rotterdam (dal 18 aprile; Transavia volerà due volte a settimana) Londra Heathrow (dal 2 luglio al 31 agosto; British Airways garantirà tre frequenze a settimana il lunedì, il giovedì e il sabato) e Bruxelles Charleroi (estate 2020). Non è ancora esclusa l’ipotesi di un collegamento tra Perugia e Trapani. Le due città potrebbero essere nuovamente collegate attraverso un volo di linea, cancellato da Ryanair ormai dal marzo 2018 a causa dei problemi sorti fra la compagnia e l’aeroporto siciliano.