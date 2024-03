Amministrative 2024, chi vorresti come sindaco di Bastia? Il sondaggio su AssisiNews

Al momento quattro i candidati ufficiali in corsa per il prossimo giugno: torna L'opinione del lettore

Uno spazio per dar voce, seppur in formato ‘ridotto’, ai pensieri dei lettori, per sentire le loro idee e opinioni su fatti di attualità, politica e cronaca. Per le amministrative 2024 a Bastia Umbra la nostra testata Assisi News edito da Bncom rilancia ‘L’opinione del lettore’ uno spazio di sondaggi dove i lettori possono esprimersi rispondendo a una specifica domanda, ed eventualmente discutendone poi su Facebook, dove è possibile commentare tutte le notizie diffuse da Assisi News.

A Bastia è ufficialmente iniziata la corsa per eleggere il prossimo sindaco che governerà unitamente alla propria squadra la città per il prossimo quinquennio. Al momento, quattro i nomi ufficiali in lizza per le amministrative 2024: il sindaco uscente Paola Lungarotti che però ha perso per strada pezzi di maggioranza, Matteo Santoni di Alternativa Popolare, Erigo Pecci di Pd, Movimento 5 Stelle e campo largo del centrosinistra, Catia Degli Esposti sostenuta al momento da tre liste civiche.

Nel nostro sito, da ieri, il sondaggio: “Chi vorresti come prossimo sindaco di Bastia?”. Il sondaggio d’opinione, senza finalità di rilevazione statistica, completamente anonimo, non ufficiale, dove non sono possibili voti multipli provenienti dallo stesso IP, è raggiungibile dalla colonna di colore grigio (lato destro della testata online da desktop, parte inferiore per la visualizzazione da dispositivi mobili). Il sondaggio si basa sui nomi già ufficializzati dai rispettivi schieramenti in corsa, ma – come detto – è possibile anche votare un’alternativa ‘altra’ ed eventualmente lasciare un commento sulla pagina Facebook di Assisi News con il nome scelto.

