Amministrative Assisi 2021, su AssisiNews continua il sondaggio elettorale

Amministrative Assisi 2021, continua il sondaggio su AssisiNews. Al momento, continuano ad essere due i nomi ufficiali in lizza: il sindaco uscente Stefania Proietti (sostenuta da civiche e PD – centrosinistra) e Marco Cosimetti (sostenuto da civiche e centrodestra FdI, FI, Lega – centrodestra). Una corsa che vede interessati cittadini e residenti chiamati ad esprimere la propria preferenza nell’urna ad ottobre 2021, alle prese in questo duro momento, con l’intera comunità, con l’emergenza pandemica dovuta al Covid-19.

AssisiNews è stata la prima testata online a lanciare il sondaggio: “Chi vorresti come prossimo sindaco di Assisi?”. Il sondaggio d’opinione, senza finalità di rilevazione statistica, completamente anonimo, non ufficiale, dove non sono possibili voti multipli provenienti dallo stesso IP, è raggiungibile dalla colonna di colore grigio (lato destro della testata online da desktop, parte inferiore per la visualizzazione da dispositivi mobili). Il sondaggio si basa su nomi (disposti in ordine alfabetico dall’alto verso il basso, ndr) già ufficializzati dai rispettivi schieramenti in corsa.

Ad oggi, sabato 24 aprile alle ore 12.30, sono 1.529 le intenzioni di voto arrivate in redazione e grande successo fin da subito per il sondaggio su AssisiNews.

Una volta espressa la propria preferenza, anche la possibilità di scoprire subito l’andamento del sondaggio d’opinione con i dati registrati in maniera del tutto anonima. Marco Cosimetti ha registrato fin qui 745 intenzioni di voto (48,7%), Stefania Proietti 674 intenzioni di voto (44,1%), altri (pertanto ad oggi indecisi o che vorrebbero votare un altro candidato o addirittura, non essendo stato ancora ufficializzato nessun altro nome in lizza, non votare), 110 intenzioni di voto (7,2%).

Le intenzioni di voto non sono appartenenti soltanto ai residenti e alle fasce d’età aventi diritto di voto (pertanto effettivamente votanti, ndr) nel Comune di Assisi, ma possono partecipare al sondaggio tutti i lettori di AssisiNews, residenti in Italia e all’Estero.

Il sondaggio d’opinione voluto da AssisiNews è un sistema protetto, una rilevazione che non permette voti multipli in quanto il sistema controlla il dispositivo dal quale la preferenza è stata espressa unitamente all’IP (dall’inglese Internet Protocol address, ndr) che, in informatica e nelle telecomunicazioni, è praticamente un’etichetta numerica che identifica univocamente un dispositivo detto host collegato a una rete informatica che utilizza l’Internet Protocol come protocollo di rete. Di seguito il grafico sull’andamento del sondaggio aggiornato alle 12.30 di oggi, sabato 24 aprile 2021.

