Arnaldo Fortini, francescano senza saio proiettato al Pincio

L’anfiteatro del Pincio ha ospitato ieri sera la proiezione del docu-film “Arnaldo Fortini: francescano senza saio” di Arturo Sbicca. L’evento è stato organizzato da Marco Cosimetti, che già nelle scorse settimane aveva dato vita ad analoghe iniziative culturali: la prima incentrata sulle opere realizzate da Fortini in città con la visita guidata attraverso il centro storico e la seconda sul monte Subasio, incentrata sul suo ambiente, la sua storia e l’osservazione della volta celeste. “Il Parco Regina Margherita – spiegano dallo staff di Cosimetti a proposito dell’evento su Arnaldo Fortini – è diventato così il palcoscenico naturale di un evento culturale a cui hanno partecipato diverse decine di persone, dando così rappresentazione concreta della possibilità di animare vari angoli della città e del territorio con iniziative aggregative e sociali di vario genere, come Cosimetti ha sempre ricordato in questi mesi di campagna elettorale”.

Sempre in tema di iniziative di campagna elettorale, lunedì 13 settembre alle ore 19.30, a Villa Elda (Via Patrono d’Italia 86, Santa Maria degli Angeli) i candidati della lista civica “Assisi insieme” per Marco Cosimetti, Aldo Traccheggiani e Federica Gasparrini, insieme al candidato sindaco per il centrodestra Marco Cosimetti, incontreranno amici, simpatizzanti e sostenitori per un cocktail di benvenuto. Interverranno altresì i dirigenti umbri di Cambiamo/Coraggio Italia, area politica di appartenenza dei due candidati. Si parlerà di nuove idee per il turismo e di proposte innovative per la cultura e per il ripopolamento del centro storico di Assisi. La cittadinanza è invitata a partecipare .

