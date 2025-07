Bagni pubblici a Santa Maria nel degrado, l’opposizione: “Assisi merita decoro”

Bagni pubblici a Santa Maria nel degrado, l’opposizione va all’attacco. “A Santa Maria degli Angeli, a pochi passi dalla Basilica che tutto il mondo ci invidia, giace da anni uno scandalo sotto gli occhi di residenti e turisti: i bagni pubblici sotto la piazza, chiusi da tempo, sono completamente abbandonati, invasi da erbacce e sporcizia, con scale fatiscenti e senza alcuna manutenzione. Un’immagine indecorosa e inaccettabile, indegna di un luogo che rappresenta la cristianità mondiale”. Lo scrivono le civiche Eolo Cicogna sindaco e Assisi al centro con i partiti Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega.

“Mentre l’amministrazione comunale continua a ignorare la questione dei bagni pubblici a Santa Maria, il Centrodestra chiede con forza un intervento immediato: o si riaprono e si riqualificano questi spazi con decoro e funzionalità, oppure si smantellano definitivamente, restituendo dignità alla piazza. In merito alla seconda ipotesi, lanciamo la proposta di un concorso di idee rivolto a professionisti del settore, per ridisegnare l’area secondo un progetto ispirato all’Ottocentenario Francescano del 2026: serve una riqualificazione che unisca estetica, funzionalità e identità spirituale. È inaccettabile che Assisi, specie in questi anni di appuntamenti importanti, presenti un tale biglietto da visita a chi arriva da ogni parte del mondo. I turisti vengono dirottati altrove, ma questa strategia silenziosa dell’abbandono non può più essere tollerata. Chiediamo risposte, perché non si può essere ciechi di fronte al degrado. Assisi merita rispetto, bellezza, accoglienza. Noi del Centrodestra – conclude la nota – continueremo a vigilare e a proporre soluzioni concrete per restituire all’intero territorio comunale il ruolo e il decoro che merita”.

