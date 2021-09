Confcommercio Assisi organizza un incontro tra i cinque candidati

Confcommercio Assisi organizza per domenica 26 settembre – ore 21:00, l’Hotel Cenacolo di Santa Maria degli Angeli – un incontro con i candidati sindaco: Luigino Ciotti (A Sinistra), Marco Cosimetti (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cosimetti Sindaco), Francesco Fasulo (animatore di un progetto civico chiamato L’amore per Assisi e frazioni), Stefania Proietti (Assisi Civica, Assisi Domani, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle) e Roberto Sannipola (Alternativa Riformista). L’incontro di Confcommercio Assisi ha l’obiettivo di consentire ai commercianti ed operatori economici non solo di conoscere le diverse proposte dei candidati, ma soprattutto di sottoporre alla loro attenzione le questioni che maggiormente li preoccupano, stimolando risposte concrete a problemi reali ed urgenti per il tessuto economico cittadino.

In questo modo Confcommercio – a nome delle attività rappresentate ma anche dell’intera popolazione – intende farsi portavoce delle istanze della collettività. Saranno presenti all’incontro anche i presidenti delle Federazioni regionali di Confcommercio che rappresentano le attività ricettive, le agenzie di viaggio, le attività commerciali legate al turismo e le guide turistiche – Federalberghi, Fiavet, Fast e Agtu – e i rappresentanti territoriali delle altre Federazioni. L’incontro si svolgerà nel rispetto delle normative Covid-19. Per accedere è necessario il Green Pass e, siccome i posti sono limitati, è opportuni registrarsi cliccando QUI.

© Riproduzione riservata