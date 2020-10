Congresso del Pd dell’Umbria 2020, iniziative anche ad Assisi: il programma

Tre assisani candidati per la futura assemblea regionale: sono Casciarri, Lupattelli e Chianella

Per il congresso del Pd dell’Umbria 2020 sono previsti appuntamenti anche ad Assisi. Ne dà notizia il locale Partito Democratico che “si appresta ad affrontare i vari passaggi relativi al Congresso 2020. Alla luce delle candidature presentate inizieranno gli incontri con gli aspiranti alla nomina di Segretario regionale. Primo della lista Francesco De Rebotti, sindaco di Narni, che verrà a Santa Maria degli Angeli presso la sede della Pro Loco ad esporre la sua mozione sabato 10 ottobre alle ore 18:00”.

“A seguire i successivi incontri in vista del congresso del Pd dell’Umbria 2020 saranno giovedì 15 ottobre, sempre presso la sede della Pro Loco, quando il Capogruppo del Partito Democratico in assemblea regionale, Tommaso Bori, incontrerà alle ore 21:15 gli iscritti e simpatizzanti. Mentre martedì 20 ottobre sarà la volta del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, sempre alle ore 21:15 presso la sede della Pro Loco di Santa Maria in Piazza Garibaldi”.

“Il Partito Democratico di Assisi – si legge ancora nella nota – intende affrontare da protagonista questa fase congressuale che farà da precursore alle elezioni comunali del prossimo giugno. Saranno infatti presenti tre membri del circolo di Assisi nelle liste dei candidati (Donatella Casciarri e Paolo Lupattelli nella “lista Bori” e Barbara Chianella nella “lista De Rebotti”) a dimostrazione del fatto che Assisi ricoprirà un ruolo cruciale all’interno della futura Assemblea Regionale”. Oltre al congresso del Pd dell’Umbria 2020, Il 24 ottobre si svolgeranno le votazioni che porteranno inoltre al rinnovo del direttivo del circolo locale. La nomina a livello regionale avverrà invece il 7 novembre, una volta che i vari circoli avranno terminato le varie procedure di voto. Il congresso rappresenta da sempre il fondamento del Partito Democratico, un passaggio importante nella programmazione del futuro del partito. Un momento di confronto e di condivisione che rappresenta l’apice dell’espressione democratica.