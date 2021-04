Debiti del Comune di Assisi, Eraldo Martelli: “I dati parlano chiaro”

Ancora botta e risposta sui debiti del Comune di Assisi, quintuplicati secondo il consigliere Giorgio Bartolini (“Nel 2017 il debito per ogni abitante compresi i neonati ammontava a 75 euro pro capite, nel 2021 sarà di 358 euro, con un aumento del 500% e per mutui presi per manutenzioni”), mentre per Assisi Domani “Bartolini richiama furbescamente un debito residuo alla fine dell’anno 2017 di circa 2,2milioni di euro, ma dimentica di dire che rappresentano una eredità di mutui del passato ben più consistenti, mentre quelli della giunta Proietti hanno tassi più bassi”.

Secondo l’ex assessore Eraldo Martelli, “Se oggi gli interessi (sui debiti del Comune di Assisi, ndr) sono molto bassi il merito non è certo del sindaco e della giunta. Se poi parlando di investimenti e opere pubbliche realizzate si vuole fare il paragone, spostando l’attenzione per giustificare dati oggettivi, sul confronto con una amministrazione di 20 anni fa senza considerare anche i fondi ottenuti da quella amministrazione a fondo perduto anche escludendo quelli legati al sisma non conviene proprio farlo. Non c’è confronto , è come voler paragonare una montagna con un topolino ma veniamo a oggi e facciamo parlare i dati”.

Martelli riporta la tabella relativa all’indebitamento del comune di Assisi al 31/12/2020, come certificato dai Revisori del comune nella Relazione al Rendiconto 2020 (pag. 22), che verrà approvato dalla maggioranza il prossimo 29 aprile (immagine in basso) e conclude: “L’indebitamento al 31/12/2021 previsto e certificato dai revisori a pag. 26 della relazione al Bilancio Preventivo 2021 e già approvato dai consiglieri di maggioranza è di euro 10.153.507. Ora si possono fare discorsi fuorvianti, ma i dati sono questi e chi dice il contrario è un bugiardo”.

