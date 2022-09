Eventi ad Assisi, Jacopo Pastorelli all’attacco: “Comune senza programmazione estiva”

Eventi ad Assisi, Lega all’attacco con Jacopo Pastorelli: “Il Comune non ha avuto una programmazione estiva”.

“Un Comune senza alcuna programmazione estiva, senza alcun serio evento in grado di fare da cassa di risonanza a livello Nazionale ed Internazionale, magari inventandosi un modo per creare un flusso turistico distaccato da quello Religioso; un Comune con degli impianti sportivi sempre più in decadenza e che da quest’anno non avrà alcuna squadra di calcio a portare il suo nome“, scrive il consigliere della Lega Assisi riprendendo tra l’altro anche un articolo di Assisi Sport.

“Non stiamo parlando – aggiunge – di un Comune qualsiasi, ma di uno dei Comuni più importanti d’Italia: Assisi. Non è possibile continuare così, le potenzialità ci sono, ma quello che fa più male è vedere dei Comuni, che con tutto il rispetto possibile non hanno la notorietà ed il fascino di Assisi, riuscire ad organizzare eventi con migliaia di persone”. “Il tessuto sociale di Assisi poi – ancora Pastorelli – è uno di quelli in grado di poter collaborare alla realizzazione di importanti eventi, basti vedere ad esempio nel suo ‘piccolo’ l’attrattività che un evento come il Beerock a Viole è riuscito a creare, tutto con l’aiuto di ragazze e ragazzi volontari che hanno dimostrato che quando c’è la volontà le cose poi si riescono a fare. Invece che degli eventi ad Assisi noi siamo qui a parlare di quale strada verrà asfaltata oppure di quale palo della luce verrà installato. Per carità, sono interventi importanti ma devono essere catalogati come interventi ordinari, non straordinari”.

E in Consiglio Comunale la musica non è diversa, anzi. In quasi un anno non ho ancora sentito una proposta da parte dell’attuale maggioranza, non so, magari una mozione, un emendamento al bilancio, nulla! Ci troviamo sempre a dover votare su atti che sono di ordinaria amministrazione o adempimenti legislativi spesso vicino alla scadenza degli stessi. Se quest’amministrazione non ha coraggio Assisi non ha futuro. Ho intenzione di avviare una proficua interlocuzione con i colleghi di minoranza per produrre una serie di mozioni volte a svegliare quest’amministrazione dormiente, vorrò vedere con che coraggio – conclude Pastorelli – andranno a votare contro su determinate tematiche”.

