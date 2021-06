Francesco Fasulo sindaco, si ‘ufficializza’ il terzo candidato con i poster elettorali

(Stefano Berti, Flavia Pagliochini) Di comunicati neanche l’ombra, in compenso i social – e, da oggi, anche le strade – sono invasi di manifesti elettorali. Nella corsa a sindaco di Assisi spunta il ‘terzo incomodo’. Dopo Stefania Proietti, sindaco in carica, che ha annunciato la ricandidatura a gennaio e da poco lanciato il sito web, dopo Marco Cosimetti, che si è presentato nei giorni scorsi, si ufficializza via manifesto anche Francesco Fasulo che, attraverso soprattutto i social, sta portando avanti la sua candidatura. Su Facebook è presente il profilo “Fasulo Candidato Sindaco Assisi” (Giovani per Assisi e frazioni – Lista civica Fasulo sindaco, si legge nel logo) e anche su Instagram, YouTube e altri social sono presenti video con i quali sta illustrando i temi della sua campagna elettorale. Ora spuntano anche i manifesti, con nome, cognome, la dicitura “Un giovane sindaco, per Assisi e frazioni”, con “Liste civiche, libere da tutti i partiti”, e ben due numeri di telefono.

Trentuno anni, laurato in Giurisprudenza, Francesco Fasulo si definisce “giornalista, scrittore, editore, esperto in comunicazione e marketing”, come da sua descrizione sui social. “Si tratta di un progetto politico civico, libero da tutti i partiti, che si chiama ‘L’amore per Assisi e frazioni’ – uno dei video che circola nei social – che io da giovane candidato sindaco di Assisi, insieme a mia sorella Maria Chiara e a tanti cittadini, sto portando avanti con onestà e competenza per il bene di Assisi e di tutte le frazioni per le prossime elezioni comunali del 2021”.

“Se diventerò sindaco di Assisi asfalterò tutte le strade del capoluogo e delle frazioni – spiega Francesco in un suo recente intervento sui social ripreso nei mesi scorsi dalla Nazione Umbria – garantirò la pulizia dei tombini, l’illuminazione pubblica, la sicurezza, la metanizzazione delle frazioni, un efficiente sistema di raccolta dei rifiuti urbani. Abbasseremo le tasse – continua – e rilanceremo il settore turistico, imprenditoriale, artigianale, commerciale e industriale per creare lavoro ed occupazione. darò particolare attenzione per garantire la tutela, la protezione ed il benessere di giovani. famiglie, anziani e disabili. La protezione, la difesa e il benessere degli animali, se diventerò sindaco – conclude – saranno mie assolute priorità di governo”.

